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    Vensan Kompani "Bavariya"nın düşərgəsinə qayıdıb

    Futbol
    • 10 noyabr, 2026
    • 17:14
    Vensan Kompani Bavariyanın düşərgəsinə qayıdıb

    Almaniyanın "Bavariya" klubunun baş məşqçisi Vensan Kompani komandanın düşərgəsinə qayıdıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə məşhur insayder Fabritsio Romano məlumat yayıb.

    Oktyabrın 23-də 40 yaşlı belçikalı mütəxəssis klubun məşq bazasında huşunu itirib və helikopterlə xəstəxanaya çatdırılıb.

    Bildirilib ki, Kompani son vaxtlar virus infeksiyasından əziyyət çəksə də, xəstəliyin əlamətlərinə baxmayaraq, fəaliyyətini tam davam etdirib.

    Vensan Kompani 2024-cü ilin mayından "Bavariya"nın baş məşqçisidir. Onun rəhbərliyi altında Münhen təmsilçisi iki dəfə Almaniya çempionu olub, eyni sayda ölkə Superkubokunu qazanıb, həmçinin bir dəfə Almaniya Kubokunun qalibi olub.

    Vensan Kompani Bavariya FK
    44 filmi
    44 filmi

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