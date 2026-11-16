Uqo Lyoris 1000 rəsmi oyun həddini keçən ilk fransalı futbolçu olub
- 16 noyabr, 2026
- 13:36
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ABŞ-nin "Los-Anceles" klubunun qapıçısı Uqo Lyoris peşəkar səviyyədə 1000 rəsmi matç həddini keçən ilk fransalı futbolçu olub.
"Report" "L'Equipe" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, 39 yaşlı qolkiper bu göstəriciyə oktyabrın 26-da MLS Liqasının XXXII turunda "Los-Anceles Qalaksi"yə qarşı keçirilən görüşdə (2:2) nail olub.
Ümumilikdə Lyorisin aktivində 1001 qarşılaşma var. O, klub səviyyəsində 856, Fransa millisində isə 145 oyuna çıxıb. Statistika aparılarkən əvəzedici komandalar və gənclər yığmalarındakı matçlar nəzərə alınmayıb.
2024-cü ildə ABŞ-yə köçməzdən əvvəl Lyoris Fransanın "Nitsa", "Lion" və İngiltərənin "Tottenhem" klublarında çıxış edib. Qolkiper yığmanın heyətində 2018-ci ildə dünya çempionu olub, DÇ-2022-də isə gümüş medal qazanıb.
Qeyd edək ki, Lyoris həmçinin oyun sayına görə milli komandanın rekordçusudur. Digər fransalı futbolçular arasında 1000 matç həddinə ən yaxın olanlar Kərim Benzema (993) və Antuan Qrizmanndır (964).