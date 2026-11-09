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    Unay Emeri İngiltərə Premyer Liqasında 200-cü oyununa çıxıb

    Futbol
    • 09 noyabr, 2026
    • 10:15
    Unay Emeri İngiltərə Premyer Liqasında 200-cü oyununa çıxıb

    "Aston Villa"nın baş məşqçisi Unay Emeri İngiltərə Premyer Liqasında 200-cü matçını keçirib.

    "Report" "Squawka"ya istinadən xəbər verir ki, birmingem komandasına rəhbərlik edən məşqçinin yubiley matçı X turda "Mançester Yunayted"lə heç-heçə ilə başa çatan səfər oyununa (4:4) təsadüf edib.

    İspaniyalı mütəxəssis 2018–2019-cu illərdə "Arsenal"a rəhbərlik edib. O, 2022-ci ildən "Aston Villa"da fəaliyyət göstərir.

    Qeyd edək ki, 54 yaşlı mütəxəssis Premyer Liqada 200 oyunluq həddi aşan 5-ci ispaniyalı baş məşqçidir. Daha əvvəl bu göstəriciyə Rafael Benites, Roberto Martines, Xosep Qvardiola və Mikel Arteta nail olublar.

    Unay Emeri Aston Villa FK
    44 filmi
    44 filmi

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