Unay Emeri İngiltərə Premyer Liqasında 200-cü oyununa çıxıb
Futbol
- 09 noyabr, 2026
- 10:15
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"Aston Villa"nın baş məşqçisi Unay Emeri İngiltərə Premyer Liqasında 200-cü matçını keçirib.
"Report" "Squawka"ya istinadən xəbər verir ki, birmingem komandasına rəhbərlik edən məşqçinin yubiley matçı X turda "Mançester Yunayted"lə heç-heçə ilə başa çatan səfər oyununa (4:4) təsadüf edib.
İspaniyalı mütəxəssis 2018–2019-cu illərdə "Arsenal"a rəhbərlik edib. O, 2022-ci ildən "Aston Villa"da fəaliyyət göstərir.
Qeyd edək ki, 54 yaşlı mütəxəssis Premyer Liqada 200 oyunluq həddi aşan 5-ci ispaniyalı baş məşqçidir. Daha əvvəl bu göstəriciyə Rafael Benites, Roberto Martines, Xosep Qvardiola və Mikel Arteta nail olublar.
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