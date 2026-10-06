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    UEFA Millətlər Liqasında IV turun 10 oyunu keçiriləcək

    Futbol
    • 06 oktyabr, 2026
    • 09:47
    UEFA Millətlər Liqasında IV turun 10 oyunu keçiriləcək

    UEFA Millətlər Liqasının qrup mərhələsində IV turun növbəti oyunları bu gün keçiriləcək.

    "Report"un məlumatına görə, A, B və C liqalarında ümumilikdə 10 qarşılaşma baş tutacaq.

    A Liqasında Xorvatiya İspaniyanı, İngiltərə isə Çexiyanı qəbul edəcək.

    UEFA Millətlər Liqası

    Qrup mərhələsi

    IV tur

    A Liqası

    3-cü qrup

    22:45. Xorvatiya - İspaniya

    22:45. İngiltərə - Çexiya

    Xal durumu: İspaniya - 9, İngiltərə - 6, Xorvatiya - 3, Çexiya - 0

    B Liqası

    1-ci qrup

    22:45. İsveçrə - Şimali Makedoniya

    22:45. Şotlandiya - Sloveniya

    Xal durumu: İsveçrə - 9, Sloveniya - 4, Şotlandiya - 4, Şimali Makedoniya - 0

    C Liqası

    1-ci qrup

    22:45. Albaniya - San-Marino

    22:45. Belarus - Finlandiya

    Xal durumu: Finlandiya - 7, Albaniya - 6, Belarus - 4, San-Marino - 0

    3-cü qrup

    18:00. Qazaxıstan - Farer adaları

    22:45. Moldova - Slovakiya

    Xal durumu: Slovakiya - 7, Moldova - 4, Farer adaları - 3, Qazaxıstan - 1

    4-cü qrup

    22:45. Lüksemburq - Bolqarıstan

    22:45. Estoniya - İslandiya

    Xal durumu: İslandiya - 7, Estoniya - 5, Lüksemburaq - 3, Bolqarıstan - 1

    UEFA Millətlər Liqası Xorvatiya millisi Futbol üzrə İspaniya millisi İngiltərə millisi
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