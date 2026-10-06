UEFA Millətlər Liqasında IV turun 10 oyunu keçiriləcək
- 06 oktyabr, 2026
- 09:47
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UEFA Millətlər Liqasının qrup mərhələsində IV turun növbəti oyunları bu gün keçiriləcək.
"Report"un məlumatına görə, A, B və C liqalarında ümumilikdə 10 qarşılaşma baş tutacaq.
A Liqasında Xorvatiya İspaniyanı, İngiltərə isə Çexiyanı qəbul edəcək.
UEFA Millətlər Liqası
Qrup mərhələsi
IV tur
A Liqası
3-cü qrup
22:45. Xorvatiya - İspaniya
22:45. İngiltərə - Çexiya
Xal durumu: İspaniya - 9, İngiltərə - 6, Xorvatiya - 3, Çexiya - 0
B Liqası
1-ci qrup
22:45. İsveçrə - Şimali Makedoniya
22:45. Şotlandiya - Sloveniya
Xal durumu: İsveçrə - 9, Sloveniya - 4, Şotlandiya - 4, Şimali Makedoniya - 0
C Liqası
1-ci qrup
22:45. Albaniya - San-Marino
22:45. Belarus - Finlandiya
Xal durumu: Finlandiya - 7, Albaniya - 6, Belarus - 4, San-Marino - 0
3-cü qrup
18:00. Qazaxıstan - Farer adaları
22:45. Moldova - Slovakiya
Xal durumu: Slovakiya - 7, Moldova - 4, Farer adaları - 3, Qazaxıstan - 1
4-cü qrup
22:45. Lüksemburq - Bolqarıstan
22:45. Estoniya - İslandiya
Xal durumu: İslandiya - 7, Estoniya - 5, Lüksemburaq - 3, Bolqarıstan - 1