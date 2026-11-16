UEFA Millətlər Liqası: Almaniya millisi evdə Niderlandla qarşılaşacaq
- 16 noyabr, 2026
- 09:10
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UEFA Millətlər Liqasının qrup mərhələsində VI turun növbəti oyunları bu gün keçiriləcək.
"Report"un məlumatına görə, A, B, C və D liqalarında ümumilikdə 10 qarşılaşma baş tutacaq.
A Liqasının 2-ci qrupunda Almaniya Niderlandı, Yunanıstan isə Serbiyanı qəbul edəcək.
Azərbaycan millisinin də yer aldığı D Liqasının 2-ci qupunda Lixtenşteyn millisi evdə Litva ilə qarşılaşacaq.
UEFA Millətlər Liqası
Qrup mərhələsi
16 noyabr
VI tur
A Liqası
2-ci qrup
23:45. Almaniya - Niderland
23:45. Yunanıstan - Serbiya
Xal durumu: Niderland - 11, Yunanıstan - 8, Almaniya - 8, Serbiya - 0.
B Liqası
1-ci qrup
23:45. İsveçrə - Şotlandiya
23:45. Şimali Makedoniya - Sloveniya
Xal durumu: İsveçrə - 13, Sloveniya - 8, Şotlandiya - 7, Şimali Makedoniya - 0.
C Liqası
3-cü qrup
19:00. Farer adaları - Moldova
19:00. Qazaxıstan - Slovakiya
Xal durumu: Slovakiya - 11, Moldova - 7, Farer Adaları - 5, Qazaxıstan - 2.
4-cü qrup
21:00. İslandiya - Lüksemburq
21:00. Estoniya - Bolqarıstan
Xal durumu: İslandiya - 11, Estoniya - 9, Bolqarıstan - 4, Lüksemburaq - 3.
D Liqası
1-ci qrup
23:45. Cəbəllüttariq - Malta
Xal durumu: Malta - 7, Andorra - 4, Cəbəllütariq - 2.
2-ci qrup
21:00. Litva - Lixtenşteyn
Xal durumu: Azərbaycan - 8, Litva - 4, Lixtenşteyn - 1.