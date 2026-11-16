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    UEFA Millətlər Liqası: Almaniya millisi evdə Niderlandla qarşılaşacaq

    Futbol
    • 16 noyabr, 2026
    • 09:10
    UEFA Millətlər Liqası: Almaniya millisi evdə Niderlandla qarşılaşacaq

    UEFA Millətlər Liqasının qrup mərhələsində VI turun növbəti oyunları bu gün keçiriləcək.

    "Report"un məlumatına görə, A, B, C və D liqalarında ümumilikdə 10 qarşılaşma baş tutacaq.

    A Liqasının 2-ci qrupunda Almaniya Niderlandı, Yunanıstan isə Serbiyanı qəbul edəcək.

    Azərbaycan millisinin də yer aldığı D Liqasının 2-ci qupunda Lixtenşteyn millisi evdə Litva ilə qarşılaşacaq.

    UEFA Millətlər Liqası

    Qrup mərhələsi

    16 noyabr

    VI tur

    A Liqası

    2-ci qrup

    23:45. Almaniya - Niderland

    23:45. Yunanıstan - Serbiya

    Xal durumu: Niderland - 11, Yunanıstan - 8, Almaniya - 8, Serbiya - 0.

    B Liqası

    1-ci qrup

    23:45. İsveçrə - Şotlandiya

    23:45. Şimali Makedoniya - Sloveniya

    Xal durumu: İsveçrə - 13, Sloveniya - 8, Şotlandiya - 7, Şimali Makedoniya - 0.

    C Liqası

    3-cü qrup

    19:00. Farer adaları - Moldova

    19:00. Qazaxıstan - Slovakiya

    Xal durumu: Slovakiya - 11, Moldova - 7, Farer Adaları - 5, Qazaxıstan - 2.

    4-cü qrup

    21:00. İslandiya - Lüksemburq

    21:00. Estoniya - Bolqarıstan

    Xal durumu: İslandiya - 11, Estoniya - 9, Bolqarıstan - 4, Lüksemburaq - 3.

    D Liqası

    1-ci qrup

    23:45. Cəbəllüttariq - Malta

    Xal durumu: Malta - 7, Andorra - 4, Cəbəllütariq - 2.

    2-ci qrup

    21:00. Litva - Lixtenşteyn

    Xal durumu: Azərbaycan - 8, Litva - 4, Lixtenşteyn - 1.

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