    İngiltərə klublarının Çempionlar Liqası üçün sifariş vərəqəsinin genişləndirilməsi təklifi qəbul edilməyib

    Futbol
    • 24 mart, 2026
    • 09:04
    İngiltərə klublarının Çempionlar Liqası üçün sifariş vərəqəsinin genişləndirilməsi təklifi qəbul edilməyib

    UEFA İngiltərə Premyer Liqası klublarının Çempionlar Liqası üçün sifariş vərəqəsinin genişləndirilməsi ilə bağlı müraciətini rədd edib.

    "Report" "The Guardian"a istinadən xəbər verir ki, Premyer Liqa təmsilçiləri iştirak ərizəsindəki futbolçu sayının 25-dən 28-ə çatdırılmasını istəsələr də qitə futbol qurumu bu təklifi qəbul etməyib.

    Cari reqlamentin dəyişdirilməməsinin tərəfdarı kimi isə İspaniya klublarının nümayəndələri çıxış ediblər.

    İspaniyalılar hesab edirlər ki, sifariş vərəqəsinin genişləndirilməsi halında İngiltərə klubları öz maliyyə üstünlüklərindən istifadə edərək turnirdə qeyri-bərabər rəqabət mühiti yarada bilərlər. Bu səbəbdən UEFA mövcud qaydaları qüvvədə saxlayıb.

    Sözügedən məsələyə 2027/2028 mövsümünün startından əvvəl baxıla biləcəyi qeyd olunub.

    Son xəbərlər

    09:49

    Gürcüstan Prezidenti və Baş naziri müsəlman icmasını təbrik edib

    Region
    09:44

    KİV: İsrail ordusunun Beyruta endirdiyi zərbələr nəticəsində 2 nəfər ölüb, 5 nəfər yaralanıb

    Digər ölkələr
    09:42

    Azərbaycan mebel və onun hissələrinin idxalına çəkdiyi xərci 20 %-ə yaxın azaldıb

    Biznes
    09:36

    Türkiyə hökuməti Hörmüz boğazı və enerji bazarındakı vəziyyəti müzakirə edəcək

    Region
    09:17

    Ukraynanın Poltava vilayəti zərbələrə məruz qalıb, ölənlər və yaralananlar var

    Digər ölkələr
    09:04

    İngiltərə klublarının Çempionlar Liqası üçün sifariş vərəqəsinin genişləndirilməsi təklifi qəbul edilməyib

    Futbol
    09:02

    Azərbaycan nefti 6 %-ə yaxın ucuzlaşıb

    Energetika
    08:59

    Yaponiyada hərbi zavodların milliləşdirilməsi məsələsi nəzərdən keçirilir

    Digər ölkələr
    08:55

    Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (24.03.2026)

    Maliyyə
    Bütün Xəbər Lenti