İngiltərə klublarının Çempionlar Liqası üçün sifariş vərəqəsinin genişləndirilməsi təklifi qəbul edilməyib
- 24 mart, 2026
- 09:04
UEFA İngiltərə Premyer Liqası klublarının Çempionlar Liqası üçün sifariş vərəqəsinin genişləndirilməsi ilə bağlı müraciətini rədd edib.
"Report" "The Guardian"a istinadən xəbər verir ki, Premyer Liqa təmsilçiləri iştirak ərizəsindəki futbolçu sayının 25-dən 28-ə çatdırılmasını istəsələr də qitə futbol qurumu bu təklifi qəbul etməyib.
Cari reqlamentin dəyişdirilməməsinin tərəfdarı kimi isə İspaniya klublarının nümayəndələri çıxış ediblər.
İspaniyalılar hesab edirlər ki, sifariş vərəqəsinin genişləndirilməsi halında İngiltərə klubları öz maliyyə üstünlüklərindən istifadə edərək turnirdə qeyri-bərabər rəqabət mühiti yarada bilərlər. Bu səbəbdən UEFA mövcud qaydaları qüvvədə saxlayıb.
Sözügedən məsələyə 2027/2028 mövsümünün startından əvvəl baxıla biləcəyi qeyd olunub.