UEFA Çempionlar Liqası: "Benfika" - "Fənərbağça" matçını Azərbaycanda yayımlayacaq telekanal müəyyənləşib

UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinin "Benfika" (Portuqaliya) - "Fənərbağça" (Türkiyə) matçını Azərbaycanda yayımlayacaq telekanal müəyyənləşib.
Tərəflər arasında cavab qarşılaşmasını TVNET SPORT vasitəsilə izləmək mümkün olacaq.
Qoşulmaq üçün ott.tvnet.az saytından qeydiyyatdan keçin və ya +994555005335 nömrəsinə Whatsapp-la müraciət edin.
Bütün futbolları bir ünvanda - TVNET platformasında istəyiniz məkanda və istədiyiniz cihazda izləyin!
https://play.google.com/store/apps/details?id=az.tvnet.tvgo
https://apps.apple.com/az/app/tvnet-mobile/id6450668634
"Benfika" - "Fənərbağça" görüşü bu gün, Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da start götürəcək.