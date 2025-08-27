Haqqımızda

UEFA Çempionlar Liqası: "Benfika" - "Fənərbağça" matçını Azərbaycanda yayımlayacaq telekanal müəyyənləşib

UEFA Çempionlar Liqası: "Benfika" - "Fənərbağça" matçını Azərbaycanda yayımlayacaq telekanal müəyyənləşib UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinin "Benfika" (Portuqaliya) - "Fənərbağça" (Türkiyə) matçını Azərbaycanda yayımlayacaq telekanal müəyyənləşib.
Futbol
27 avqust 2025 11:45
UEFA Çempionlar Liqası: Benfika - Fənərbağça matçını Azərbaycanda yayımlayacaq telekanal müəyyənləşib

UEFA Çempionlar Liqasının pley-off mərhələsinin "Benfika" (Portuqaliya) - "Fənərbağça" (Türkiyə) matçını Azərbaycanda yayımlayacaq telekanal müəyyənləşib.

Tərəflər arasında cavab qarşılaşmasını TVNET SPORT vasitəsilə izləmək mümkün olacaq.

Qoşulmaq üçün ott.tvnet.az saytından qeydiyyatdan keçin və ya ⁨+994555005335⁩ nömrəsinə Whatsapp-la müraciət edin.

Bütün futbolları bir ünvanda - TVNET platformasında istəyiniz məkanda və istədiyiniz cihazda izləyin!

https://play.google.com/store/apps/details?id=az.tvnet.tvgo

https://apps.apple.com/az/app/tvnet-mobile/id6450668634

"Benfika" - "Fənərbağça" görüşü bu gün, Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da start götürəcək.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun

Ən vacib xəbərlər

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev “Əl-Ərəbiyyə” telekanalına müsahibə verib
FotoAzərbaycan Prezidenti İlham Əliyev “Əl-Ərəbiyyə” telekanalına müsahibə verib
27 avqust 2025 10:00
Formula 1-lə bağlı Azərbaycana gələn şəxslər üçün viza prosedurları sadələşdirilib
Formula 1-lə bağlı Azərbaycana gələn şəxslər üçün viza prosedurları sadələşdirilib
25 avqust 2025 11:09
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə “Axaltəkə” atı hədiyyə edilib - YENİLƏNİB
FotoAzərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə “Axaltəkə” atı hədiyyə edilib - YENİLƏNİB
22 avqust 2025 20:22
Türkmənistan, Azərbaycan və Özbəkistan arasında yüksəksəviyyəli görüş keçirilib - YENİLƏNİB-2
FotoTürkmənistan, Azərbaycan və Özbəkistan arasında yüksəksəviyyəli görüş keçirilib - YENİLƏNİB-2
22 avqust 2025 17:43
Prezident və birinci xanım Ağdərədə Vəngli və Kolatağ kəndlərinin sakinləri ilə görüşüblər - YENİLƏNİB
FotoPrezident və birinci xanım Ağdərədə Vəngli və Kolatağ kəndlərinin sakinləri ilə görüşüblər - YENİLƏNİB
21 avqust 2025 21:09
İlham Əliyev Kəlbəcər şəhərinin sakinləri ilə görüşüb, onlara mənzillərin açarlarını təqdim edib - YENİLƏNİB
Fotoİlham Əliyev Kəlbəcər şəhərinin sakinləri ilə görüşüb, onlara mənzillərin açarlarını təqdim edib - YENİLƏNİB
21 avqust 2025 19:54
İlham Əliyev: Mənfur Minsk qrupu artıq son günlərini yaşayır
İlham Əliyev: Mənfur Minsk qrupu artıq son günlərini yaşayır
21 avqust 2025 12:50
Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Gəncə şəhərində olublar - YENİLƏNİB
Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Gəncə şəhərində olublar - YENİLƏNİB
20 avqust 2025 16:08

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi