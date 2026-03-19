    • 19 mart, 2026
    • 09:31
    UEFA Avropa Liqası: 1/4 finala yüksələcək bütün komandalar müəyyənləşir

    UEFA Avropa Liqasında bu gün 1/4 finala yüksələn bütün komandalar müəyyənləşəcək.

    "Report"un məlumatına görə, 1/8 final mərhələsində 7 qarşılaşma baş tutacaq.

    Almaniyada "Frayburq" Belçikanın "Genk" klubunu, Fransada "Lion" İspaniyanın "Selta" komandasını, Danimarkada isə "Midtyullann" İngiltərə təmsilçisi "Nottinqem Forest"i qəbul edəcək.

    İtaliyada "Roma" və "Bolonya" komandaları üz-üzə gələcək. Digər matçlarda isə "Betis" "Panatinaikos"la, "Portu" "Ştutqart"la, "Aston Villa" isə "Lill"lə qarşılaşacaq.

    UEFA Avropa Liqası

    1/8 final, cavab görüşləri

    19 mart

    21:45. "Frayburq" (Almaniya) – "Genk" (Belçika)

    İlk oyun – 0:1

    21:45. "Lion" (Fransa) – "Selta" (İspaniya)

    İlk oyun – 1:1

    21:45. "Midtyullann" (Danimarka) – "Nottinqem Forest" (İngiltərə)

    İlk oyun – 1:0

    00:00. "Betis" (İspaniya) – "Panatinaikos" (Yunanıstan)

    İlk oyun – 0:1

    00:00. "Portu" (Portuqaliya) – "Ştutqart" (Almaniya)

    İlk oyun – 2:1

    00:00. "Roma" (İtaliya) – "Bolonya" (İtaliya)

    İlk oyun – 1:1

    00:00. "Aston Villa" (İngiltərə) – "Lill" (Fransa)

    İlk oyun – 1:0

    Qeyd edək ki, ötən gün baş tutan matçda Portuqaliyanın "Braqa" klubu Macarıstan təmsilçisi "Ferentsvaroş"u iki oyunun nəticəsinə (0:2, 4:0) üstələyərək 1/4 finala yüksəlib.

    10:20

    Azərbaycandan keçməklə Ermənistana göndərilən Rusiya taxılı Biləcəridən yola salınıb

    İnfrastruktur
    10:17

    Səudiyyə Ərəbistanında "Samref" NEZ hava hücumuna məruz qalıb

    Digər ölkələr
    10:12

    Səhiyyə Nazirliyi bayram günləri ilə əlaqədar əhaliyə müraciət edib

    Sağlamlıq
    10:03

    ING: AMB II rübdə uçot dərəcəsini 6,5 % səviyyəsində saxlayacaq

    Maliyyə
    10:00

    Azərbaycanın U-19 yığmasının Avropa çempionatının seçmə mərhələsi üçün heyəti açıqlanıb

    Futbol
    10:00

    Çöldə bahar, "İrşad"da isə "Yaşıl Cümə" havası var!

    Biznes
    10:00
    Foto

    Ramin Məmmədov Salyandakı məscidlərin fəaliyyəti ilə tanış olub

    Din
    09:57

    Qadın voleybolçular arasında Yüksək Liqada XVIII turun son oyunu keçiriləcək

    Komanda
    09:55

    Azərbaycan neftinin qiyməti 118 dollara yaxınlaşıb

    Energetika
    Bütün Xəbər Lenti