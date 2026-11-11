Aral Şimşir Türkiyə millisinin heyətindən çıxarılıb
Futbol
- 11 noyabr, 2026
- 15:30
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"Trabzonspor" klubunun futbolçusu Aral Şimşir Türkiyə millisinin heyətindən çıxarılıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Türkiyə Futbol Federasiyası məlumat yayıb.
Buna 24 yaşlı cinah oyunçusunun zədələnməsi səbəb olub.
Xatırladaq ki, Türkiyə yığması UEFA Millətlər Liqasında Belçika və Fransa ilə üz-üzə gələcək.
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