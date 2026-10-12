"Slaviya"nın futbolçusu Tomaş Vlçek: "Sabah"la qarşılaşacağımız üçün həyəcanlıyam"
Futbol
- 12 oktyabr, 2026
- 19:29
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
"Slaviya"nın futbolçusu Tomaş Vlçek "Sabah"la qarşılaşacaqları üçün həyəcanlıdır.
"Report" xəbər verir ki, bunu Çexiya təmsilçisinin futbolçusu UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində "Sabah"a qarşı keçirəcəkləri matçdan öncə mətbuat konfransında deyib.
Müdafiəçi görüşə ciddi hazırlaşdıqlarını bildirib:
"Belə oyunları çox sevirəm. "Sabah"la sabakı oyunu səbirsizliklə gözləyirəm. Bu komanda ilə qarşılaşacağımız üçün həyəcanlıyam. "Sabah" çox güclü rəqibdir. Təsnifat mərhələlərində gözəl oynadılar. Düşünürəm ki, rəqibimiz çox gözəl futbol sərgiləyir. Lakin var gücümüzlə oyuna hazırlaşmışıq".
Qeyd edək ki, "Sabah" - "Slaviya" görüşü sabah, saat 20:45-də Bakı Olimpiya Stadionunda start götürəcək.
Son xəbərlər
05:47
Ukraynanın beynəlxalq ehtiyatları ilin əvvəlindən bəri 17,8 % azalıbDigər ölkələr
05:18
ABŞ Senatı dizel razılaşmasından sonra Trampı dərhal kursu dəyişməyə çağırıbDigər ölkələr
04:52
Panamada daha bir güclü zəlzələ baş veribDigər ölkələr
04:10
"Reuters" ABŞ-nin Rusiya ilə dizel üzrə sövdələşməni Ukraynaya necə əsaslandırdığını açıqlayıbDigər ölkələr
03:44
Maykl Cordana məxsus forma hərracda rekord məbləğə satılıbKomanda
03:08
Şimali Koreya taktiki ballistik raketi sınaqdan keçiribDigər ölkələr
02:36
Tramp hesab edir ki, Putin Ukrayna ilə bağlı razılaşma əldə etməyi Zelenskidən daha çox istəyirDigər ölkələr
02:15
Azərbaycan BMT-də ənənəvi enerji olmadan qısa müddətdə inkişafın mümkünsüzlüyünü vurğulayıbXarici siyasət
01:43
Venesuela aclığa son qoymaq üçün plan hazırlayıbDigər ölkələr