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Ən yaxşı kişi və qadın futbolçu nominasiyası üzrə finalçılar bəlli olub

Ən yaxşı kişi və qadın futbolçu nominasiyası üzrə finalçılar bəlli olub FIFA 2022-ci ilin ən yaxşı kişi və qadın futbolçusu nominasiyası üzrə mükafatın finalçılarını açıqlayıb.
Futbol
10 Fevral , 2023 20:39
Ən yaxşı kişi və qadın futbolçu nominasiyası üzrə finalçılar bəlli olub

FIFA 2022-ci ilin ən yaxşı kişi və qadın futbolçusu nominasiyası üzrə mükafatın finalçılarını açıqlayıb.

"Report"un qurumun rəsmi saytına istinadən məlumatına görə, 3 nəfərlik yekun siyahıda aşağıdakı oyunçular yer alıblar:

Kişi futbolçular

1. Kərim Benzema (Fransa / "Real Madrid")

2. Lionel Messi (Argentina / PSJ)

3. Kilian Mbappe (Fransa / PSJ)

Qadın futbolçular

1. Bet Mid (İngiltərə / "Arsenal")

2. Aleks Morqan (ABŞ / "San Dieqo Veyv")

3. Aleksiya Putelyas (İspaniya / "Barselona")

Qeyd edək ki, "The Best" mükafatı fevralın 27-də təqdim ediləcək.

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