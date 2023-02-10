Ən yaxşı kişi və qadın futbolçu nominasiyası üzrə finalçılar bəlli olub

FIFA 2022-ci ilin ən yaxşı kişi və qadın futbolçusu nominasiyası üzrə mükafatın finalçılarını açıqlayıb.
"Report"un qurumun rəsmi saytına istinadən məlumatına görə, 3 nəfərlik yekun siyahıda aşağıdakı oyunçular yer alıblar:
Kişi futbolçular
1. Kərim Benzema (Fransa / "Real Madrid")
2. Lionel Messi (Argentina / PSJ)
3. Kilian Mbappe (Fransa / PSJ)
Qadın futbolçular
1. Bet Mid (İngiltərə / "Arsenal")
2. Aleks Morqan (ABŞ / "San Dieqo Veyv")
3. Aleksiya Putelyas (İspaniya / "Barselona")
Qeyd edək ki, "The Best" mükafatı fevralın 27-də təqdim ediləcək.