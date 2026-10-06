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    "Sumqayıt" rəsmisi: "Mehdi Hüseynzadə adına stadionun qazonunun inkişafı gözlədiyimiz kimi olmadı"

    Futbol
    • 06 oktyabr, 2026
    • 11:50
    Sumqayıt rəsmisi: Mehdi Hüseynzadə adına stadionun qazonunun inkişafı gözlədiyimiz kimi olmadı

    Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionunun ot örtüyünün inkişafı nəzərdə tutulan tempdə getməyib.

    Bu barədə "Report"a "Sumqayıt" klubunun mətbuat xidmətinin rəhbəri Zaur Xudiyev açıqlama verib.

    O, növbəti iki ev oyununun "SOCAR Polymer Arena"da keçiriləcəyini xatırladıb:

    "Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionunun qazon örtüyünün yenilənməsi istiqamətində işlər həyata keçirirdik. Başlanğıcda hər şey qənaətbəxş gedirdi, gözlədiyimiz inkişaf müşahidə olunurdu. Lakin təəssüf ki, sonrakı mərhələdə otun inkişafı proqnozlaşdırdığımız sürətlə davam etmədi. Dünən yoxlama aparıldı, mütəxəssislər meydanı nəzərdən keçirdilər. Nəticədə qərara gəlindi ki, növbəti iki ev matçı həmin stadionda keçirilməsin".

    Z.Xudiyev problemin həll ediləcəyini diqqətə çatdırıb:

    "Problemin dəqiq nədən qaynaqlandığını bilmirəm. Hələlik bunun iqlim şəraiti, yoxsa başqa amillər ilə əlaqəli olduğu aydın deyil. Mütəxəssislər bu məsələni daha yaxşı qiymətləndirə bilərlər. Ancaq hər halda aradan qaldırıla bilən problemdir və müəyyən müddət tələb olunur. Azarkeşlərimizdən bir qədər səbirli olmalarını xahiş edirəm. Ümidvarıq ki, növbəti fasilədən sonra, ehtimal ki, noyabrda Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionuna dönəcəyik".

    Xatırladaq ki, "Sumqayıt" komandası Misli Premyer Liqasında növbəti iki ev matçını "SOCAR Polymer Arena"da keçirəcək. Çempionatın X turunun "Sumqayıt" - "Şəfa" görüşündən əvvəl Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionuna baxış keçiriləcək və arenanın statusu ilə bağlı növbəti qərar veriləcək.

    Zaur Xudiyev Sumqayıt FK Mehdi Hüseynzadə adına Sumqayıt şəhər stadionu SOCAR Polymer Arena
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    44 - Tezliklə

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