"Şəfa" Azərbaycan Kubokunun 1/8 finalına vəsiqə qazanıb
Futbol
- 28 oktyabr, 2026
- 17:48
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
"Şəfa" futbol üzrə Azərbaycan Kubokunun 1/8 finalına vəsiqə qazanıb.
"Report"un məlumatına görə, Premyer Liqa təmsilçisi turnirin II təsnifat mərhələsində "Ağstafa Gəncləri" ilə üz-üzə gəlib.
Qarşılaşma "Şəfa"nın 9:2 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.
Digər matçlarda "İmişli" "Qaradağ Lökbatan"ı (4:1), "Şamaxı" "Hypers"i (5:1), "Şahdağ Qusar" isə MOİK-i böyük hesabla məğlub edib - 9:1.
Günün sonuncu görüşündə "Kəpəz" "Baku Sportinq"i sınağa çəkəcək.
Xatırladaq ki, II təsnifat mərhələsinə oktyabrın 29-da yekun vurulacaq. Ötən gün "Araz-Naxçıvan" "Şimal"ı (6:0), "Marafon" "Zaqatala"nı (1:0), "Sumqayıt" "Kür-Araz"ı (11:0), "Qəbələ" "Mingəçevir"i (3:0), "Zirə" "Səbail"i (2:2, p. - 3:2) məğlub edib.
Son xəbərlər
19:10
İspaniyada üçgünlük ümummilli matəm elan edilib - YenilənibDigər ölkələr
19:09
ABŞ Ruanda Müdafiə Nazirliyinə qarşı sanksiyalar tətbiq edibDigər ölkələr
19:05
UEFA Çempionlar Liqası: "Araz-Naxçıvan" ikinci oyunda Bosniya və Herseqovina klubuna uduzubFutbol
19:04
Foto
U-15 dünya çempionatı: Azərbaycan millisi Cəbəllütariq yığmasına qalib gəlibFutbol
18:57
Video
İspaniyada dəmiryol qəzasında ölənlərin sayı 68 nəfərə çatıb - Yenilənib-4Digər ölkələr
18:55
Foto
İƏT-in Baş katibi Azərbaycanın ərazi bütövlüyü və suverenliyini dəstəklədiyini bildiribXarici siyasət
18:50
AzFina rəsmisi: "Azərbaycanda rəsmi gəliri olmayan şəxslərin kreditləşdirilməsi üçün böyük potensial var"Maliyyə
18:50
Foto
"Sumqayıt" güləşçiləri "Gəncə Kuboku"na sahib çıxıblarFərdi
18:43
Foto
VII Ümumdünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunun bağlanış mərasimi keçirilibMədəniyyət siyasəti