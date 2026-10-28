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    "Şəfa" Azərbaycan Kubokunun 1/8 finalına vəsiqə qazanıb

    Futbol
    • 28 oktyabr, 2026
    • 17:48
    Şəfa Azərbaycan Kubokunun 1/8 finalına vəsiqə qazanıb

    "Şəfa" futbol üzrə Azərbaycan Kubokunun 1/8 finalına vəsiqə qazanıb.

    "Report"un məlumatına görə, Premyer Liqa təmsilçisi turnirin II təsnifat mərhələsində "Ağstafa Gəncləri" ilə üz-üzə gəlib.

    Qarşılaşma "Şəfa"nın 9:2 hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb.

    Digər matçlarda "İmişli" "Qaradağ Lökbatan"ı (4:1), "Şamaxı" "Hypers"i (5:1), "Şahdağ Qusar" isə MOİK-i böyük hesabla məğlub edib - 9:1.

    Günün sonuncu görüşündə "Kəpəz" "Baku Sportinq"i sınağa çəkəcək.

    Xatırladaq ki, II təsnifat mərhələsinə oktyabrın 29-da yekun vurulacaq. Ötən gün "Araz-Naxçıvan" "Şimal"ı (6:0), "Marafon" "Zaqatala"nı (1:0), "Sumqayıt" "Kür-Araz"ı (11:0), "Qəbələ" "Mingəçevir"i (3:0), "Zirə" "Səbail"i (2:2, p. - 3:2) məğlub edib.

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