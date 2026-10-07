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    "Səbail" komandası hücumçu Mbup Babakarı heyətinə cəlb edib

    Futbol
    • 07 oktyabr, 2026
    • 13:51
    Səbail komandası hücumçu Mbup Babakarı heyətinə cəlb edib

    "Səbail" komandası hücumçu Mbup Babakarı heyətinə cəlb edib.

    Bu barədə "Report"a paytaxt təmsilçisinin mətbuat xidmətindən bildirilib.

    24 yaşlı hücumçu ilə "1+1" illik müqavilə bağlanıb.

    Qeyd edək ki, Mbup Babakarın son klubu Serbiya Superliqasında çıxış edən "Radniçki" olub.

    Mbup Babakar Səbail FK Radniçki FK
    44 - Tezliklə
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