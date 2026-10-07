"Səbail" komandası hücumçu Mbup Babakarı heyətinə cəlb edib
Futbol
- 07 oktyabr, 2026
- 13:51
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"Səbail" komandası hücumçu Mbup Babakarı heyətinə cəlb edib.
Bu barədə "Report"a paytaxt təmsilçisinin mətbuat xidmətindən bildirilib.
24 yaşlı hücumçu ilə "1+1" illik müqavilə bağlanıb.
Qeyd edək ki, Mbup Babakarın son klubu Serbiya Superliqasında çıxış edən "Radniçki" olub.
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