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    "Şamaxı" Azərbaycan çempionatlarının yüksək dəstəsində 900-cü qolunu vurub

    Futbol
    • 12 oktyabr, 2026
    • 11:47
    Şamaxı Azərbaycan çempionatlarının yüksək dəstəsində 900-cü qolunu vurub

    "Şamaxı" Azərbaycan çempionatlarının yüksək dəstəsində 900-cü qolunu vurub.

    "Report" Peşəkar Futbol Liqasına istinadən xəbər verir ki, əvvəllər "Xəzər Universiteti", "İnter" və "Keşlə" adlarını da daşımış komandanın yubiley qolunu Abdullahi Şuaybu vurub.

    O, Misli Premyer Liqasının VII turunun "Zirə" ilə səfər görüşündə (1:1) fərqlənib.

    900-cü qol 733-cü matça təsadüf edib. Evdə 482, səfərdə 418 dəfə fərqlənən "Şamaxı" ümumi qol sayında yalnız "Qarabağ", "Neftçi" və "Kəpəz"dən geri qalır.

    Qeyd edək ki, ilk qol 1999/2000 mövsümündə vurulub. 1999-cu il noyabrın 7-də "Neftçi" ilə ev oyununun (2:3) 37-ci dəqiqəsində fərqlənən Samir Ələkbərov klubun tarixinə düşüb.

    Şamaxı FK Azərbaycan Premyer Liqası Azərbaycan Peşəkar Futbol Liqası (PFL)
    44 - Tezliklə
    44 - Tezliklə

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