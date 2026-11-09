"Şamaxı" Azərbaycan çempionatlarının yüksək dəstəsində 200-cü heç-heçəsinə imza atıb
Futbol
- 09 noyabr, 2026
- 10:30
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"Şamaxı" Azərbaycan çempionatlarının yüksək dəstəsində 200-cü heç-heçəsinə imza atıb.
Bu barədə "Report"a Peşəkar Futbol Liqasının mətbuat xidmətindən bildirilib.
Bu yubiley Misli Premyer Liqasının XI turunda qeydə alınıb. Şamaxının eyniadlı təmsilçisi "Sabah"la səfər görüşündə bir xal qazanıb – 2:2.
Əvvəllər "Xəzər Universiteti", "İnter", "Keşlə" adları altında da çıxış edən komanda 737-ci matçında "200"ə çatıb. Heç-heçələrdən 93-ü evdə, 107-si səfərdə qeydə alınıb. Şamaxılılar "Neftçi" və "Qarabağ"dan sonra 200 və daha çox heç-heçə edən 3-cü komandadır.
Qeyd edək ki, "Xəzər Universiteti" adlandığı vaxt ilk heç-heçəsini edən komanda 1999-cu il dekabrın 5-də "Turan"la ev görüşündə qolsuz sülhə imza atıb.
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