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    "Şamaxı" Azərbaycan çempionatlarının yüksək dəstəsində 200-cü heç-heçəsinə imza atıb

    Futbol
    • 09 noyabr, 2026
    • 10:30
    Şamaxı Azərbaycan çempionatlarının yüksək dəstəsində 200-cü heç-heçəsinə imza atıb

    "Şamaxı" Azərbaycan çempionatlarının yüksək dəstəsində 200-cü heç-heçəsinə imza atıb.

    Bu barədə "Report"a Peşəkar Futbol Liqasının mətbuat xidmətindən bildirilib.

    Bu yubiley Misli Premyer Liqasının XI turunda qeydə alınıb. Şamaxının eyniadlı təmsilçisi "Sabah"la səfər görüşündə bir xal qazanıb – 2:2.

    Əvvəllər "Xəzər Universiteti", "İnter", "Keşlə" adları altında da çıxış edən komanda 737-ci matçında "200"ə çatıb. Heç-heçələrdən 93-ü evdə, 107-si səfərdə qeydə alınıb. Şamaxılılar "Neftçi" və "Qarabağ"dan sonra 200 və daha çox heç-heçə edən 3-cü komandadır.

    Qeyd edək ki, "Xəzər Universiteti" adlandığı vaxt ilk heç-heçəsini edən komanda 1999-cu il dekabrın 5-də "Turan"la ev görüşündə qolsuz sülhə imza atıb.

    Şamaxı FK Azərbaycan Premyer Liqası Sabah FK
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