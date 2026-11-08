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    Rusiya klubunun futbolçusu Can Naibov Azərbaycanın U-21 millisinin düşərgəsinə qoşulub

    Futbol
    • 08 noyabr, 2026
    • 13:11
    Rusiya klubunun futbolçusu Can Naibov Azərbaycanın U-21 millisinin düşərgəsinə qoşulub

    21 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan milli komandasının heyətində dəyişiklik baş verib.

    Bu barədə "Report"a AFFA-dan məlumat verilib.

    "Kosmos Ximki" (Rusiya) klubunun futbolçusu Can Naibov U-21 millimizin düşərgəsinə qoşulub.

    Azərbaycan Futbol Federasiyaları Assosiasiyası (AFFA) Futbol üzrə Azərbaycanın U-21 millisi
    44 filmi
    44 filmi

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