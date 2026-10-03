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    Rüfət Abbasov: "Litva ilə oyun çətin keçəcək"

    Futbol
    • 03 oktyabr, 2026
    • 11:14
    Rüfət Abbasov: Litva ilə oyun çətin keçəcək

    Futbol üzrə Azərbaycan millisini çətin oyun gözləyir.

    Bu barədə komandanın üzvü Rüfət Abbasov mətbuat konfransında açıqlama verib.

    21 yaşlı cinah müdafiəçisi Bakıda Litva yığmasına qarşı keçirəcəkləri UEFA Millətlər Liqasının qrup mərhələsinin oyunu haqqında fikirlərini bölüşüb.

    "Bizi olduqca çətin oyun gözləyir. Yalnız qələbə haqqında düşünürük. Komanda olaraq yaxşı hazırlaşmışıq. Sabah mütləq qalib gəlməliyik".

    Xatırladaq ki, D Liqasının 2-ci qrupunun Azərbaycan - Litva oyunu oktyabrın 4-də, saat 17:00-da 8-ci km qəsəbə stadionunda keçiriləcək.

    Rüfət Abbasov Futbol üzrə Azərbaycan millisi UEFA Millətlər Liqası
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