    Ronaldu Kazemironun Əl-Nəsrə keçməsi üçün çalışır

    Səudiyyə Ərəbistanının "Əl-Nəsr" klubunun hücumçusu Kriştianu Ronaldu yarımmüdafiəçi Kazemironu komandaya keçməyə razı salmağa çalışır.

    "Report" "Marca" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, braziliyalı futbolçu yay "transfer pəncərəsi"ndə "Mançester Yunayted"i (İngiltərə) tərk edəcəyi üçün indidən başqa təklifləri dəyərləndirməyə başlayıb.

    Ronaldu Kazemironu komandanın səviyyəsini yüksəltmədə həlledici fiqur kimi görür.

    Eyni zamanda, ABŞ-nin "İnter Mayami" klubu da 34 yaşlı yarımmüdafiəçi ilə maraqlanır. Danışıqlar mərhələli şəkildə davam edir. Kazemiro isə bu yaxınlarda Mayamiyə səfər edib, klubun bazası ilə tanış olub və rəhbərliklə görüşlər keçirib.

    Qeyd edək ki, Ronaldu və Kazemiro 2013–2018-ci illərdə İspaniyanın "Real" komandasında birgə çıxış ediblər.

    Son xəbərlər

    19:42

    Binəqədidə bərbərxanada partlayış baş verib, xəsarət alan var

    Digər
    19:38

    Azərbaycanın UNESCO-dakı fəal rolu müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    19:37

    Zelenski: Sabah Ukrayna və ABŞ arasında videodanışıqlar keçiriləcək

    Digər ölkələr
    19:25

    Britaniya Yaxın Şərqə əlavə hərbi qüvvələr göndərir

    Digər ölkələr
    19:24

    İranın Kirmanşah şəhəri raket hücumuna məruz qalıb, ölənlər var

    Region
    19:17

    Ronaldu Kazemironun "Əl-Nəsr"ə keçməsi üçün çalışır

    Futbol
    19:16
    Video

    Ərdoğan: Türkiyə təhlükəsizlik sahəsində 5G ilə yeni nailiyyətlər əldə edəcək

    Region
    19:13

    Çin və Pakistan Yaxın Şərqdə vəziyyətin sabitləşdirilməsi üzrə beş bəndlik təşəbbüs irəli sürüblər

    Digər ölkələr
    19:07

    Rusiyanın İrandakı səfiri təxliyədə göstərilən yardıma görə Azərbaycana minnətdarlığını bildirib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti