İlham Əliyev Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi ABŞ-nin İrana zərbələri Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev Formula 1 üzrə Azərbaycan Qran-prisi ABŞ-nin İrana zərbələri Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Rəşad Eyubov: "Nəriman Axundzadə şəxsi ambisiyalarını komandadan üstün tutmur"

    Futbol
    • 22 sentyabr, 2026
    • 16:25
    Rəşad Eyubov: Nəriman Axundzadə şəxsi ambisiyalarını komandadan üstün tutmur

    21 yaşadək futbolçulardan ibarət Azərbaycan millisinin baş məşqçisi Rəşad Eyubov Türkiyənin "Ərzurumspor" klubunda çıxış edən Nəriman Axundzadənin U-21 yığmasına dəvət almasına münasibət bildirib.

    33 yaşlı mütəxəssis bu barədə "Report"a açıqlama verib.

    R.Eyubov hücumçunun Superliqa təmsilçisində sabit çıxış də bilməməsi və millidə özünü göstərmək istəməsi haqqında da danışıb:

    "İnsanlar başa düşməlidirlər ki, Nəriman çox ciddi liqada oynayır. Ora uyğunlaşmaq üçün isə ona vaxt lazımdır. O, xüsusi keyfiyyətləri və böyük istedadı olan oyunçudur. Şadam ki, hazırda bizimlədir. Düşünmürəm ki, Nəriman şəxsi ambisiyalarını komandadan üstün tutur. O, ilk növbədə buradadır ki, milli komandaya kömək etsin".

    33 yaşlı mütəxəssis Avropa çempionatının seçmə mərhələsində sentyabrın 25-də evdə Çexiya, 30-da səfərdə Şotlandiya, oktyabrın 6-da evdə Cəbəllütariqə qarşı keçirəcəkləri matçlara da toxunub:

    "Qarşıda bizi üç maraqlı oyun gözləyir. Hiss edirəm ki, futbolçular bu oyunları böyük istəklə gözləyirlər. Bəli, oyun tonusu və ritmlə bağlı problemlərimiz var. Futbolçuların meydanda keçirdikləri vaxt azdır. Amma biz bütün bunları böyük istəyimiz və oyuna taktiki hazırlığımızla sığortalamağa çalışacağıq".

    Rəşad Eyubov Nəriman Axundzadə Azərbaycanın U-21 millisi

    Son xəbərlər

    20:55

    Ceyhun Bayramov Cibuti XİN başçısı ilə ikitərəfli münasibətləri müzakirə edib

    Xarici siyasət
    20:49
    Foto

    İlham Əliyev: Ağdərə rayonunda artıq işlərə başlanılmışdır

    Daxili siyasət
    20:40

    Tramp, Frederiksen və Nilsen Qrenlandiya üzrə saziş imzalayıblar

    Digər ölkələr
    20:32

    İran aviaşirkətlərinin Azərbaycana uçuşları dayandırılıb - YENİLƏNİB

    İnfrastruktur
    20:31

    Türkiyə Prezidenti Ermənistanla münasibətlərin normallaşması barədə danışıb

    Region
    20:28

    Ərdoğan: Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesini dəstəkləyirik

    Region
    20:26

    Avstriya XİN-də Azərbaycanla tərəfdaşlığın genişləndirilməsi müzakirə olunub

    Xarici siyasət
    20:25

    Azərbaycan Bolqarıstana neft satışını 4.5 dəfədən çox artırıb

    Energetika
    20:12

    BMT üzvləri Şimali Kipri tanımağa dəvət edilib

    Region
    Bütün Xəbər Lenti