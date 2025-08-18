Haqqımızda

Rəqib komandanın futbolçusunu təhqir edən "Liverpul" azarkeşinin stadionlara girişinə qadağa qoyulub

Rəqib komandanın futbolçusunu təhqir edən "Liverpul" azarkeşinin stadionlara girişinə qadağa qoyulub "Liverpul" klubunun azarkeşi İngiltərə çempionatının ilk turunda "Bornmut"a qarşı keçirilən matçda irqçi təhqirlərə yol verdiyinə görə Böyük Britaniyadakı bütün stadionlara girişinə qadağa qoyulub.
Futbol
18 avqust 2025 15:59
Rəqib komandanın futbolçusunu təhqir edən Liverpul azarkeşinin stadionlara girişinə qadağa qoyulub

"Liverpul" klubunun azarkeşi İngiltərə çempionatının ilk turunda "Bornmut"a qarşı keçirilən matçda irqçi təhqirlərə yol verdiyinə görə Böyük Britaniyadakı bütün stadionlara girişinə qadağa qoyulub.

"Report" "BBC"yə istinadən xəbər verir ki, onun bu davranışına görə qarşılaşmanın ilk hissəsində fasilə yaranıb və bir neçə dəqiqə sonra görüş yenidən davam edib.

Əlil arabasında olan tərəfdar "Bornmut"un qanalı hücumçusu Antuan Semenyonu təhqir edib. Polis hadisə ilə bağlı araşdırmanın davam etdiyini bildirib.

Bizim WhatsApp kanalımıza abunə olun

Ən vacib xəbərlər

Dövlət Departamenti: Azərbaycan-Ermənistan Bəyannaməsi Tramp üçün çox vacibdir
Dövlət Departamenti: Azərbaycan-Ermənistan Bəyannaməsi Tramp üçün çox vacibdir
13 avqust 2025 00:39

Son xəbərlər

Bütün xəbər lenti
Orphus sistemi