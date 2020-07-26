"Real Madrid"in kapitanı dördüncü dəfə ata oldu

İspaniyanın "Real Madrid" klubunun futbolçusu Serxio Ramosun oğlu dünyaya gəlib.
"Report"un məlumatına görə, 34 yaşlı müdafiəçi həyat yoldaşı Pilar Rubio və yeni doğulan övladının fotosunu "Instagram"da paylaşıb. Təcrübəli müdafiəçi səhər saatlarında həyata göz açan körpənin 3,270 kq çəkidə olduğunu bildirib. O, uşağa Maksimo Adriano adını verib.
Qeyd edək ki, Serxio Ramos və Pilar Rubio 3 uşaq da böyüdürlər. Kiçik Serxio 2014-cü, Marko 2015-ci, Alexandro isə 2018-ci ildə doğulub.
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Inmensamente felices de poder presentaros a MÃ¡ximo Adriano. Ha nacido a las 18:56 h y ha pesado 3,270 kg. MamÃ¡ y bebÃ© estÃ¡n perfectos. @pilarrubio_oficial, siempre orgulloso de ti, mi vida. Â¡Te quiero con locura! â¤ðâ¤ Immensely happy to be able to introduce you to MÃ¡ximo Adriano. He was born at 6:56PM and weighed 3.270 kg. Mum and baby are perfectly fine. Always proud of you, my love. I love you to pieces! â¤ðâ¤