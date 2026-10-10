"Real"ın müdafiəçisi Ferlan Mendi 5 aydan sonra məşqlərə başlayıb
Futbol
- 10 oktyabr, 2026
- 11:23
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
İspaniyanın "Real" (Madrid) klubunun fransalı müdafiəçisi Ferlan Mendi uzun fasilədən sonra məşqlərə başlayıb.
"Report" "Marca" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, 31 yaşlı futbolçunun bərpa prosesi təxminən 5 ay çəkib.
F.Mendi mayın 3-də İspaniya La Liqasında "Espanyol"la matçda sağ budunun vətərini zədələdikdən sonra meydana çıxmayıb. O, zədələndikdən bir həftə sonra əməliyyat olunub.
Müdafiəçinin hələ rəsmi matçlarda iştirak etməyə hazır olmadığı bildirilib. Onun komandaya tam qayıtması üçün fiziki formasını bərpa etməsi və klub həkimlərindən yekun tibbi icazə almasının tələb olunduğu qeyd edilib.
Son xəbərlər
11:36
İtkin düşmüş şəxslərlə bağlı beynəlxalq konfransın iştirakçıları Laçında olublarXarici siyasət
11:35
Bakıda Azərbaycan Pençak Silat İcmasının açılışı olubXarici siyasət
11:33
Azərbaycanın 5 boksçusu Avropa çempionatının finalına yüksəlibFərdi
11:33
Video
44 günlük müharibənin iştirakçısı: Döyüşdə qazandığımız dostluğu heç vaxt unuda bilmərik - MÜSAHİBƏDaxili siyasət
11:32
Səfir: İndoneziya AQEM çərçivəsində əməkdaşlığın genişləndirilməsində maraqlıdırXarici siyasət
11:26
Foto
Video
FHN Masazırda 5 avtomobilin yanması ilə bağlı məlumat yayıb - YENİLƏNİBHadisə
11:23
"Real"ın müdafiəçisi Ferlan Mendi 5 aydan sonra məşqlərə başlayıbFutbol
11:14
"Level Leasing"in keçmiş səhmdarı valyuta mübadiləsi biznesinə qoşulubMaliyyə
11:06