"Real" 16 yaşlı argentinalı futbolçunu transfer edir

Argentinanın "River Pleyt" klubunun futbolçusu Franko Mastantuono karyerasını İspaniyada davam etdirməyə çox yaxındır.
"Report" "Sport.es" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, 16 yaşlı yarımmüdafiəçi "Real"a keçəcək.
"River Pleyt"in prezidenti Jorje Pablo Brito danışıqlar prosesini başa çatdırmaq üçün İspaniyaya gedib. Madrid klubu artıq argentinalı futbolçu ilə şəxsi müqavilənin şərtlərini razılaşdırıb.
Mastantuono yalnız yetkinlik yaşına çatdıqdan sonra komandaya qoşula biləcək.
Qeyd edək ki, yarımmüdafiəçi 2019-cu ildən "River Pleyt"in aşağı yaş qruplarında çıxış edir.