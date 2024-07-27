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"Real" 16 yaşlı argentinalı futbolçunu transfer edir

"Real" 16 yaşlı argentinalı futbolçunu transfer edir Franko Mastantuono karyerasını İspaniyada davam etdirməyə çox yaxındır
Futbol
27 İyul , 2024 10:36
Real 16 yaşlı argentinalı futbolçunu transfer edir

Argentinanın "River Pleyt" klubunun futbolçusu Franko Mastantuono karyerasını İspaniyada davam etdirməyə çox yaxındır.

"Report" "Sport.es" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, 16 yaşlı yarımmüdafiəçi "Real"a keçəcək.

"River Pleyt"in prezidenti Jorje Pablo Brito danışıqlar prosesini başa çatdırmaq üçün İspaniyaya gedib. Madrid klubu artıq argentinalı futbolçu ilə şəxsi müqavilənin şərtlərini razılaşdırıb.

Mastantuono yalnız yetkinlik yaşına çatdıqdan sonra komandaya qoşula biləcək.

Qeyd edək ki, yarımmüdafiəçi 2019-cu ildən "River Pleyt"in aşağı yaş qruplarında çıxış edir.

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