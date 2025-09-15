İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Bilik günü Formula 1
    İlham Əliyev “Böyük Qayıdış” Bilik günü Formula 1

    Qurban Qurbanov: "Qarabağ" futbolçuları "Benfika" ilə matçda ən yaxşı oyunlarını sərgiləyəcəklər"

    Futbol
    • 15 sentyabr, 2025
    • 22:38
    Qurban Qurbanov: Qarabağ futbolçuları Benfika ilə matçda ən yaxşı oyunlarını sərgiləyəcəklər

    "Qarabağ" futbolçuları "Benfika" ilə matçda ən yaxşı oyunlarını sərgiləyəcəklər.

    "Report" xəbər verir ki, bunu "Qarabağ"ın baş məşqçisi Qurban Qurbanov UEFA Çempionlar Liqasının əsas mərhələsinin I turunda "Benfika"ya (Portuqaliya) qarşı keçirəcəkləri oyundan öncə mətbuat konfransında deyib.

    Təcrübəli mütəxəssis səfərdəki qarşılaşmaya bəzi səbəblərə görə yaxşı hazırlaşa bilmədiklərini söyləyib:

    "Bu şəhərdə olmaq və belə gözəl stadionda futbol oynamaq bizim üçün xoş olacaq.  Bəzi səbəblərə görə qarşılaşmaya istədiyimiz kimi hazırlaşa bilməmişik. Hər halda, yetərincə təcrübəmiz var. İnanıram ki, sabah futbolçularımız ən yaxşı oyunlarını göstərəcəklər. Hər bir futbolçunun arzusudur ki, Çempionlar Liqasının əsas mərhələsində iştirak etsin". 

    Qeyd edək ki, "Benfika" - "Qarabağ" oyunu sentyabrın 16-da, Bakı vaxtı ilə saat 23:00-da start götürəcək. 

    UEFA Çempionlar Liqası Mətbuat konfransı

    Son xəbərlər

    23:07

    Polşa səmasında daha bir PUA vurulub

    Digər ölkələr
    22:58

    Azərbaycanın daha bir güləşçisi dünya çempionatında bürünc medal qazanıb

    Fərdi
    22:46

    KİV: Polşaya göndərilən "Rafale" qırıcıları nüvə silahı daşımağa qadirdir

    Digər ölkələr
    22:46

    "Qarabağ"ın futbolçusu: "Benfika"nı yaxşı təhlil etmişik"

    Futbol
    22:38

    Qurban Qurbanov: "Qarabağ" futbolçuları "Benfika" ilə matçda ən yaxşı oyunlarını sərgiləyəcəklər"

    Futbol
    22:28

    Emin Əmrullayev: Xaricdə təhsil üzrə dövlət proqramında qəbul prosesi çətinləşdiriləcək

    Elm və təhsil
    22:17

    Nazir: Keyfiyyətli təhsil ucuz başa gələ bilməz

    Elm və təhsil
    22:14

    İranın ədliyyə naziri Ermənistana səfər edəcək

    Region
    22:00

    Starmer: Britaniya qırıcıları Polşa səmasında patrul həyata keçirəcək

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti