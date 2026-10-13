"Qarabağ-2"nin məşqçisi Muarem Zekir dörd oyunluq cəza alıb
Futbol
- 13 oktyabr, 2026
- 11:03
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"Qarabağ-2"nin məşqçisi Muarem Zekiri dörd oyunluq cəzalanıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə AFFA İntizam Komitəsi qərar qəbul edib.
Mütəxəssis Əvəzedicilər Liqasının V turunda, "Zirə" ilə oyunun 68-ci dəqiqəsində hakimi təhqir edib.
Birbaşa qırmızı vərəqə alan M.Zekir 4 oyunluq cəza ilə üzləşib. Kluba isə buna görə 1000 manat cərimə kəsilib.
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