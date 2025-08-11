Haqqımızda

"Qalatasaray" məşhur hücumçusu ilə vidalaşıb

Futbol
11 avqust 2025 09:00
Türkiyənin "Qalatasaray" klubu futbolçusu Alvaro Morato ilə yollarını ayırıb.

"Report" xəbər verir ki, bu barədə İstanbul təmsilçisi məlumat yayıb.

32 yaşlı hücumçunun icarə müqaviləsinə qarşılıqlı razılıq razılıq əsasında xitam verilib. Forvardın məxsus olduğu İtaliyanın "Milan" klubu "sarı-qırmızılar"a 5 milyon avro ödəyəcək. Bundan əlavə, oyunçu alacağı 651 min 562 avrodan da imtina edib.

Qeyd edək ki, Alvaro Morata bu ilin fevralında "Qalatasaray"a keçib. O, 2024-cü ildə İspaniya millisi ilə Avropa çempionatının qalibi olub.

