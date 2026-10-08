PSJ futbolçuları Dembele və Mendeşə əlavə istirahət verib
- 08 oktyabr, 2026
- 22:15
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Fransanın PSJ klubu futbolçuları Usman Dembele və Nunu Mendeşə əlavə istirahət verib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Liqa 1 təmsilçisinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Bildirilib ki, futbolçulara əlavə istirahət baş məşqçi və rəhbərliklə razılaşdırılaraq verilib. Onların oktyabrın 10-11-də məşqlərə qayıdacağı açıqlanıb.
Adıçəkilən futbolçular hər hansısa zədə almayıblar.
Qeyd edək ki, PSJ cari mövsümdə Dembeleyə ikinci dəfə əlavə istirahət verib. 29 yaşlı hücumçu avqustun 28-də Liqa 1-in II turunda "Lill"lə səfər oyununu (2:2) buraxıb və həmin vaxt 6 günlük komandanın düşərgəsindən ayrılıb.
Dembele 2026/2027 mövsümündə PSJ-nin heyətində bütün turnirlərdə 7 oyuna çıxaraq 2 qol və 4 məhsuldar ötürmə edib. 24 yaşlı Mendeş isə 5 matçda iştirak edib.