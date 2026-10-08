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    PSJ futbolçuları Dembele və Mendeşə əlavə istirahət verib

    Futbol
    • 08 oktyabr, 2026
    • 22:15
    PSJ futbolçuları Dembele və Mendeşə əlavə istirahət verib

    Fransanın PSJ klubu futbolçuları Usman Dembele və Nunu Mendeşə əlavə istirahət verib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Liqa 1 təmsilçisinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, futbolçulara əlavə istirahət baş məşqçi və rəhbərliklə razılaşdırılaraq verilib. Onların oktyabrın 10-11-də məşqlərə qayıdacağı açıqlanıb.

    Adıçəkilən futbolçular hər hansısa zədə almayıblar.

    Qeyd edək ki, PSJ cari mövsümdə Dembeleyə ikinci dəfə əlavə istirahət verib. 29 yaşlı hücumçu avqustun 28-də Liqa 1-in II turunda "Lill"lə səfər oyununu (2:2) buraxıb və həmin vaxt 6 günlük komandanın düşərgəsindən ayrılıb.

    Dembele 2026/2027 mövsümündə PSJ-nin heyətində bütün turnirlərdə 7 oyuna çıxaraq 2 qol və 4 məhsuldar ötürmə edib. 24 yaşlı Mendeş isə 5 matçda iştirak edib.

    Usman Dembele Nunu Mendeş PSJ FK
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