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    Premyer Liqanın VII turunda "Sabah" "Neftçi" ilə heç-heçə edib

    Futbol
    • 09 oktyabr, 2026
    • 21:23
    Premyer Liqanın VII turunda Sabah Neftçi ilə heç-heçə edib

    Misli Premyer Liqasının VII turunda "Sabah" səfərdə "Neftçi" ilə heç-heçə edib.

    "Report"un məlumatına görə, "Palms Sports Arena"da baş tutan görüş qolsuz bərabərliklə yekunlaşıb.

    Bu nəticədən sonra "Neftçi" 16 xalla turnir cədvəlinin ilk pilləsində yer alıb. Eyni xala malik "Sabah" isə ikincidir.

    Xatırladaq ki, turun bu gün baş tutan ilk matçında "Kəpəz" "Araz-Naxçıvan"ı 2:0 hesabı ilə məğlub edib.

    VII tura oktyabrın 11-də yekun vurulacaq.

    Azərbaycan Premyer Liqası Neftçi FK Sabah FK
    44 - Tezliklə
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