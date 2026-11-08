İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    Premyer Liqa: "Sumqayıt" "Zəfər turu"nda "İmişli" ilə heç-heçə edib

    Futbol
    • 08 noyabr, 2026
    • 16:55
    Premyer Liqa: Sumqayıt Zəfər turunda İmişli ilə heç-heçə edib

    Misli Premyer Liqasında XI turun daha bir oyunu keçirilib.

    "Report"un məlumatına görə, günün ilk matçında "İmişli" "Sumqayıt"ı qəbul edib.

    Yevlax şəhər stadionunda gerçəkləşən qarşılaşma qolsuz yekunlaşıb.

    Meydan sahibləri 11 xalla səkkizinci, "gənclik şəhəri" təmsilçisi 10 xalla doqquzuncu pillədə qərarlaşıb.

    Tura "Sabah" - "Şamaxı" görüşü ilə yekun vurulacaq. Oyun saat 17:30-da başlayacaq.

    Peşəkar Futbol Liqasının qərarı ilə XI tur "Zəfər turu" adlandırılıb.

    Xatırladaq ki, turun əvvəlki oyunlarında "Turan Tovuz" "Qarabağ"ı, "Neftçi" "Kəpəz"i (hər ikisi 1:0), "Zirə" "Qəbələ"ni (2:1) məğlub edib. "Şəfa" - "Araz-Naxçıvan" oyununda isə qalib müəyyənləşməyib - 2:2.

    Azərbaycan Premyer Liqası Zəfər turu İmişli FK Sumqayıt FK
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