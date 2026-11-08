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    Premyer Liqa: "Sabah" "Şamaxı" ilə oyunda xal itirib

    Futbol
    • 08 noyabr, 2026
    • 19:33
    Premyer Liqa: Sabah Şamaxı ilə oyunda xal itirib

    Misli Premyer Liqasında XI turun daha bir oyunu keçirilib.

    "Report"un məlumatına görə, günün ikinci matçında "Sabah" "İmişli"ni qəbul edib.

    "Sabah Arena"da gerçəkləşən qarşılaşma 2:2 hesablı bərabərliklə bitib.

    Ev sahiblərinin heyətində Karlos Eduardo (17) və Coy Lens-Mikels (49) diqqət mərkəzinə düşüblər. Qonaq komandanın qollarını isə Oruc Məmmədov (27) və Rəhman Daşdəmirov (62-öz qapısına) vurublar.

    Ehtiyatda daha bir matçı olan paytaxt klubu 21 xalla ikinci, "Şamaxı" isə 14 xalla yeddincidir.

    Xatırladaq ki, turun əvvəlki oyunlarında "Turan Tovuz" "Qarabağ"ı, "Neftçi" "Kəpəz"i (hər ikisi 1:0), "Zirə" "Qəbələ"ni (2:1) məğlub edib. "Şəfa" - "Araz-Naxçıvan" (2:2) və "İmişli - "Sumqayıt" (0:0) oyunlarında qalib müəyyənləşməyib.

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