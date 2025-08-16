Haqqımızda

Premyer Liqa: “Neftçi” ilk turda heç-heçə edib Misli Premyer Liqasında ilk turun daha bir oyunu keçirilib.
Futbol
16 avqust 2025 21:55
Misli Premyer Liqasında ilk turun daha bir oyunu keçirilib.

“Report”un məlumatına görə, günün ikinci matçında “Neftçi” “Şamaxı”nı qəbul edib.

“Neftçi Arena”da gerçəkləşən qarşılaşma heç-heçə yekunlaşıb - 1:1.

Qonaqların heyətində 23-cü dəqiqədə Karim Rossi fərqlənib. Meydan sahiblərində Emin Mahmudov 45+2-ci dəqiqədə penaltini dəqiq yerinə yetirib.

Qeyd edək ki, günün ilk matçında “Turan-Tovuz” “İmişli”ni bir cavabsız qolla üstələyib. Ötən gün "Karvan-Yevlax" və "Qəbələ" komandaları arasında keçirilmiş açılış oyununda qalib müəyyənləşməyib - 1:1.

Turun digər qarşılaşmaları 17 və 19 avqustda keçiriləcək. "Sabah" - "Qarabağ" görüşü isə təxirə salınıb.

Rus versiyası Бакинский "Нефтчи" сыграл вничью в матче первого тура Премьер-лиги

