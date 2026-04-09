PFL I Liqada "Ayın qolu"nun müəllifini mükafatlandırıb
Futbol
- 09 aprel, 2026
- 15:37
Azərbaycan I Liqasında "Ayın qolu" layihəsi çərçivəsində "Şəfa" klubunun futbolçusu Tərlan Quliyev mükafatlandırılıb.
Bu barədə "Report"a Peşəkar Futbol Liqasından (PFL) bildirilib.
Mart ayının ən yaxşı qolunun müəllifinə mükafatı XXI turun "Şəfa" – "Səbail" qarşılaşmasından əvvəl PFL-in Media şöbəsinin baş mütəxəssisi Anar Əsədov təqdim edib.
Son xəbərlər
16:28
Braziliya çempionatında 10 tur ərzində 10 komanda baş məşqçisini dəyişibFutbol
16:24
Dağıstanda leysan yağışları səbəbindən mindən çox ev su altında qalmaqdadırRegion
16:19
"Qala Həyat Sığorta" maliyyə vəziyyətini açıqlayıbMaliyyə
16:16
Bu ilin birinci rübündə 367 nəfər Azərbaycandan deportasiya edilibDaxili siyasət
16:16
Albaniyanın XİN rəhbəri: Enerji sektoru Azərbaycanla tərəfdaşlığın əsas sütunlarından biri olaraq qalırXarici siyasət
16:16
Faiq Qarayev: "Üç-dörd ilə Azərbaycan voleybolunda ciddi irəliləyiş gözləyirik" - MÜSAHİBƏFərdi
16:15
Qazaxıstan Azərbaycan və Özbəkistanla "yaşıl enerji" haqqında sazişi ratifikasiya edibRegion
16:08
Azərbaycanda telekommunikasiya sahəsində kolokasiya və birgə istifadə mexanizmləri yaradılacaqİKT
16:01
Foto