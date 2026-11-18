Nikola Nanni San-Marino millisinin tarixində bir rəsmi oyunda iki qol vuran ilk futbolçu olub
- 18 noyabr, 2026
- 16:45
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San-Marino yığmasının hücumçusu Nikola Nanni UEFA Millətlər Liqasında Finlandiya ilə keçirilən matçda (2:7) dubl edərək ölkə futbolunun tarixinə düşüb.
"Report" San-Marino Futbol Federasiyasına istinadən xəbər verir ki, noyabrın 15-də Helsinkidə baş tutan qarşılaşmada komandanın hər iki qolunu 26 yaşlı forvard vurub.
O, 26-cı dəqiqədə təyin edilən penaltini dəqiq yerinə yetirib. N.Nanni digər qolu 76-cı dəqiqədə rəqib qapısından keçirib.
Bununla da futbolçu yığmada keçirdiyi 60 görüşdə qollarının sayını 7-yə çatdırıb. O, 8 topla seçmənin ən yaxşı bombardiri olan Endi Selvanın rekorduna yaxınlaşıb. Hücumçu 2026-cı il ərzində 3 dəfə fərqlənib. Bundan əlavə, Helsinkidəki matç San-Marino millisinin tarixində azı iki qol vurduğu cəmi üçüncü görüş olub.
Qarşılaşmanın ilk hissəsindən sonra Finlandiya 5:1 hesabı ilə öndə olub. Meydan sahiblərinin heyətində Adrian Svanbek 3, Yoel Pohyanpalo 2, Leo Valta və Daniel Hokans isə hərəyə 1 qol vurublar. N.Nanni fərqi azaltdıqdan iki dəqiqə sonra A.Svanbek het-trikini rəsmiləşdirib.
Qeyd edək ki, N.Nanninin bu nailiyyəti təkcə UEFA Millətlər Liqasına deyil, San-Marino millisinin bütün rəsmi və yoldaşlıq oyunlarına şamil edilir.