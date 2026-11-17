Niderland millisi rəsmi turnirlər tarixində ən böyük məğlubiyyətlə üzləşib
Futbol
- 17 noyabr, 2026
- 10:50
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Niderland yığması rəsmi turnirlər tarixində ən böyük məğlubiyyətini alıb.
"Report" "Stats Foot"a istinadən xəbər verir ki, bu, noyabrın 16-da UEFA Millətlər Liqasının qrup mərhələsinin VI turunda Almaniya ilə oyunda reallaşıb.
Bu, rəqibinə 0:5 hesabı ilə məğlub olan "narıncılar"ın rəsmi turnirlər tarixində ən böyük məğlubiyyəti olub.
Bundan başqa, komanda 1959-cu ildən bəri ilk dəfə ən azı 5 top fərqi ilə uduzub. Həmin vaxt Almaniya Federativ Respublikası yığması yoldaşlıq görüşündə rəqibini 7:0 hesabı ilə darmadağın edib.
Xatırladaq ki, Niderland yığması qrup mərhələsini 11 xalla ikinci pillədə başa vurub və 1/4 finalda iştirak hüququ qazanıb.
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