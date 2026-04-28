"Neftçi"nin ev oyunlarında son 15 mövsümün ən yaxşı azarkeş göstəricisi qeydə alınıb
Futbol
- 28 aprel, 2026
- 10:37
Misli Premyer Liqasının XXIX turunda keçirilmiş "Neftçi" – "Qarabağ" oyununu stadiondan 9500 tamaşaçı izləyib.
"Report" xəbər verir ki, bu, Bakı klubunun Premyer Liqadakı ev matçlarında son 15 mövsümün ən yüksək göstəricisidir.
"Ağ-qaralar"ın meydanında daha çox izləyici sonuncu dəfə 2010/2011 mövsümündə qeyd alınıb.
2011-ci il fevralın 13-də "Xəzər Lənkəran"la Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda gerçəkləşən qarşılaşmanı (0:0) 10 min seyrçi izləyib.
Qeyd edək ki, "Neftçi" "Palms Sports Arena"da keçirilən görüşdə "Qarabağ"a 1:5 hesabı ilə uduzub.
