"Neftçi"nin ev oyunlarında son 15 mövsümün ən yaxşı azarkeş göstəricisi qeydə alınıb

    Neftçinin ev oyunlarında son 15 mövsümün ən yaxşı azarkeş göstəricisi qeydə alınıb

    Misli Premyer Liqasının XXIX turunda keçirilmiş "Neftçi" – "Qarabağ" oyununu stadiondan 9500 tamaşaçı izləyib.

    "Report" xəbər verir ki, bu, Bakı klubunun Premyer Liqadakı ev matçlarında son 15 mövsümün ən yüksək göstəricisidir.

    "Ağ-qaralar"ın meydanında daha çox izləyici sonuncu dəfə 2010/2011 mövsümündə qeyd alınıb.

    2011-ci il fevralın 13-də "Xəzər Lənkəran"la Tofiq Bəhramov adına Respublika stadionunda gerçəkləşən qarşılaşmanı (0:0) 10 min seyrçi izləyib.

    Qeyd edək ki, "Neftçi" "Palms Sports Arena"da keçirilən görüşdə "Qarabağ"a 1:5 hesabı ilə uduzub.

