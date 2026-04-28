    Miron Markeviç Ukrayna millisinin baş məşqçi postuna əsas namizəddir

    Futbol üzrə Ukrayna millisində baş məşqçi vəzifəsinə əsas namizəd müəyyənləşib.

    "Report" "UA-Football"a istinadən xəbər verir ki, bu, Miron Markeviçdir.

    Yaxın gələcəkdə yığmanın yeni baş məşqçisi ilə bağlı qərar verilə bilər və 75 yaşlı mütəxəssis hazırda ən yaxşı seçim hesab edilir.

    Son olaraq "Karpati"da işləyən M.Markeviç 2010-cu ildə 4 matçda Ukrayna millisinin baş məşqçisi olub.

    Xatırladaq ki, Ukrayna Futbol Assosiasiyası aprelin 22-də Sergey Rebrovla vidalaşıb.

    Ukrayna millisi Miron Markeviç Sergey Rebrov Ukrayna Futbol Assosiasiyası

