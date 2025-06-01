Minifutbol üzrə dünya çempionatı: Azərbaycan yığması final matçına çıxır

Bakda təşkil olunan minifutbol üzrə dünya çempionatına bu gün yekun vurulacaq.
“Report” xəbər verir ki, turnirin finalında Azərbaycan yığması meydana çıxacaq.
Elşad Quliyevin baş məşqçisi olduğu kollektiv Macarıstanla üz-üzə gələcək.
Bu gün həmçinin üçüncü yer uğrunda oyun baş tutacaq. Serbiya və Monteneqro milliləri münasibətlərə aydınlıq gətirəcək.
Dünya çempionatı
1 iyun
3-cü yer uğrunda oyun
18:00. Monteneqro - Serbiya
Final
20:00. Azərbaycan - Macarıstan
Qeyd edək ki, hər iki qarşılaşma Milli Gimnastika Arenasında reallaşacaq.