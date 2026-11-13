"Mingəçevir" komandası baş məşqçisi Elman Sultanovla yollarını ayırıb
Futbol
- 13 noyabr, 2026
- 16:43
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
"Mingəçevir" futbol komandası baş məşqçisi Elman Sultanovla yollarını ayırıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə I Liqa təmsilçisinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Mütəxəssislə müqaviləyə qarşılıqlı razılıq əsasında xitam verilib.
Xatırladaq ki, "Mingəçevir" I Liqada 7 turdan sonra dörd xalla 9-cu pillədə qərarlaşıb. Komanda VII turda "Şahdağ Qusar"la oyuna çıxmadığı üçün texniki məğlubiyyət (0:3) alıb.
Son xəbərlər
16:53
Havanın temperaturu 5-10 dərəcə enəcək, güclü külək əsəcək - Xəbardarlıq - YenilənibEkologiya
16:53
"Legion Financial" nizamnamə kapitalını yenidən artırırMaliyyə
16:52
Birləşmiş Krallıqla strateji tərəfdaşlıq – Azərbaycan müttəfiqlərinin coğrafiyasını genişləndirirAnalitika
16:49
Bakıda kafedə insident olub, saxlanılanlar varHadisə
16:45
Firəngiz Əlizadə: Gənc dirijorlar xaricdə süni intellektlə hazırlanan musiqini təqdim edirlərMədəniyyət siyasəti
16:43
"Mingəçevir" komandası baş məşqçisi Elman Sultanovla yollarını ayırıbFutbol
16:38
Fərhad Xəlilov: Rəssamlar İttifaqına ayrılan vəsaitin məbləğini əvvəldən bilmədiyimiz üçün problem yaşayırıqMədəniyyət siyasəti
16:28
Fərhad Bədəlbəyli: Ziyalıların sözünə bir qədər diqqətlə yanaşmaq lazımdırMədəniyyət siyasəti
16:23
Azərbaycan əhalisi əczaçılıq xərclərini bir ildə 21 %-dən çox artırıbİnfrastruktur