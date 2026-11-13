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    "Mingəçevir" komandası baş məşqçisi Elman Sultanovla yollarını ayırıb

    Futbol
    • 13 noyabr, 2026
    • 16:43
    Mingəçevir komandası baş məşqçisi Elman Sultanovla yollarını ayırıb

    "Mingəçevir" futbol komandası baş məşqçisi Elman Sultanovla yollarını ayırıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə I Liqa təmsilçisinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Mütəxəssislə müqaviləyə qarşılıqlı razılıq əsasında xitam verilib.

    Xatırladaq ki, "Mingəçevir" I Liqada 7 turdan sonra dörd xalla 9-cu pillədə qərarlaşıb. Komanda VII turda "Şahdağ Qusar"la oyuna çıxmadığı üçün texniki məğlubiyyət (0:3) alıb.

    Elman Sultanov Mingəçevir FK
    MiniBoss
    44 filmi

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