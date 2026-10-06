"Milan"ın futbolçusu Aleksis Salemakers cari ildə meydana çıxa bilməyəcək
Futbol
- 06 oktyabr, 2026
- 17:13
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İtaliyanın "Milan" klubunun futbolçusu Aleksis Salemakers 2026-cı ilin sonunadək sıradan çıxıb.
"Report" "Corriere dello Sport"a istinadən xəbər verir ki, 27 yaşlı yarımmüdafiəçi sağ topuğundan əməliyyat olunmaq qərarına gəldiyi üçün yaşıl meydanlardan kənarda qalacaq.
Belçikalı oyunçunun bərpası 3 aydan çox vaxt aparacaq. Onun növbəti ildə sıraya dönəcəyi gözlənilir.
Xatırladaq ki, A.Salemakersin sentyabrın 29-da məşq zamanı topuğu burxulub.
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