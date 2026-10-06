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    "Milan"ın futbolçusu Aleksis Salemakers cari ildə meydana çıxa bilməyəcək

    Futbol
    • 06 oktyabr, 2026
    • 17:13
    Milanın futbolçusu Aleksis Salemakers cari ildə meydana çıxa bilməyəcək

    İtaliyanın "Milan" klubunun futbolçusu Aleksis Salemakers 2026-cı ilin sonunadək sıradan çıxıb.

    "Report" "Corriere dello Sport"a istinadən xəbər verir ki, 27 yaşlı yarımmüdafiəçi sağ topuğundan əməliyyat olunmaq qərarına gəldiyi üçün yaşıl meydanlardan kənarda qalacaq.

    Belçikalı oyunçunun bərpası 3 aydan çox vaxt aparacaq. Onun növbəti ildə sıraya dönəcəyi gözlənilir.

    Xatırladaq ki, A.Salemakersin sentyabrın 29-da məşq zamanı topuğu burxulub.

    Aleksis Salemakers Milan FK
    MiniBoss
    MiniBoss

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