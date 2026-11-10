"Milan" futbolçusu Yunus Musanın müqaviləsinin müddətini uzatmaq istəyir
Futbol
- 10 noyabr, 2026
- 10:09
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"Milan" klubu futbolçusu Yunus Musanın müqaviləsinin müddətini uzatmaq niyyətindədir.
"Report" "Calciomercato" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, İtaliya təmsilçisi yeni sözləşmə ilə bağlı ilk addımları atıb.
Klub rəsmiləri oyunçunun nümayəndələri ilə ələ saxlayıb. Komandanın baş məşqçisi Ruben Amorim də 23 yaşlı yarımmüdafiəçinin oyununu yüksək qiymətləndirir.
Xatırladaq ki, Yunus Musanın hazırkı müqaviləsinin müddəti 2028-ci ilin yayınadək qüvvədədir.
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