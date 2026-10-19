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    "Milan" Adrian Rabyonun müqaviləsinin müddətini uzatmaq üçün danışıqlara başlayıb

    Futbol
    • 19 oktyabr, 2026
    • 17:25
    Milan Adrian Rabyonun müqaviləsinin müddətini uzatmaq üçün danışıqlara başlayıb
    Adrian Rabyo

    İtaliyanın "Milan" klubu futbolçusu Adrian Rabyonun müqaviləsinin müddətini uzatmaq üçün danışıqlara başlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Fichajes" məlumat yayıb.

    31 yaşlı yarımmüdafiəçinin yeni sözləşməsinin müddətinin 2030-cu ilin yayınadək artırılacağı nəzərdə tutulur. Onun hazırkı müqaviləsinin müddəti 2028-ci ildə bitir.

    "Milan" rəhbərliyi Rabyoya daha yaxşı maliyyə şərtləri təklif edib.

    Fransalı futbolçu cari mövsüm "Milan"da 3 qol və 3 məhsuldar ötürmə ilə yadda qalıb. O, 2025-ci ildə Fransa təmsilçisi "Marsel"dən bu komandaya keçib.

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