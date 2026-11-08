Messinin komandasının MLS-dəki rekordu yenilənib
Futbol
- 08 noyabr, 2026
- 12:02
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ABŞ-nin "Neşvill" klubu argentinalı futbolçu Lionel Messinin çıxış etdiyi "İnter Mayami"nin MLS-dəki rekordunu yeniləyib.
"Report" xəbər verir ki, komanda müntəzəm mövsümündə toplanam xallara görə yeni rekord müəyyənləşdirib.
"Neşvill" Şərq Konfransını 77 xalla birinci başa vurub.
2024-cü il mövsümündə isə Messinin çıxış etdiyi "İnter Mayami" 74 xal toplamışdı.
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