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    Messinin komandasının MLS-dəki rekordu yenilənib

    Futbol
    • 08 noyabr, 2026
    • 12:02
    Messinin komandasının MLS-dəki rekordu yenilənib

    ABŞ-nin "Neşvill" klubu argentinalı futbolçu Lionel Messinin çıxış etdiyi "İnter Mayami"nin MLS-dəki rekordunu yeniləyib.

    "Report" xəbər verir ki, komanda müntəzəm mövsümündə toplanam xallara görə yeni rekord müəyyənləşdirib.

    "Neşvill" Şərq Konfransını 77 xalla birinci başa vurub.

    2024-cü il mövsümündə isə Messinin çıxış etdiyi "İnter Mayami" 74 xal toplamışdı.

    Lionel Messi İnter Mayami FK
    44 filmi
    44 filmi

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