Məhəmməd Salah Misir millisinin tarixində ən çox qol vuran futbolçu olub
- 14 noyabr, 2026
- 11:14
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Misir millisinin futbolçusu Məhəmməd Salah yığmanın tarixində ən yaxşı bombardir rekordunu yeniləyib.
"Report" xəbər verir ki, o, bu uğura Afrika Millətlər Kubokunun seçmə mərhələsi çərçivəsində Malavi ilə keçirilən ev oyununda imza atıb.
Qarşılaşma Misir millisinin 5:0 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.
Salah görüşdə iki dəfə fərqlənib. O, 84-cü dəqiqədə, eləcə də əsas vaxta əlavə olunmuş 5-ci dəqiqədə penaltidən qol vurub.
Beləliklə, 34 yaşlı hücumçunun Misir millisinin heyətində keçirdiyi 123 oyunda vurduğu qolların sayı 70-ə çatıb. O, 176 matçda 69 qol vuran Hüssam Həsəni geridə qoyaraq yığmanın tarixində ən yaxşı bombardir olub. Həsən 2026-cı il dünya çempionatında Misir millisinin baş məşqçisi vəzifəsində çalışıb.
Qeyd edək ki, Məhəmməd Salah 2026-cı ilin yayında Türkiyənin "Trabzonspor" klubuna keçib. O, 2017-ci ilin yayından İngiltərənin "Liverpul" komandasında çıxış edib. Misirli futbolçu mersisaydlıların heyətində müxtəlif turnirlərdə 442 oyun keçirib, 257 qol vurub və 123 məhsuldar ötürmə verib.
Salah "Liverpul"un tarixində ən yaxşı bombardirlər siyahısında üçüncü pillədə qərarlaşıb. O, bu göstəricidə yalnız 339 qolla İan Raşdan və 280 qolla Rocer Hantdan geri qalır.
Hücumçu "Liverpul"la İngiltərə çempionu, UEFA Çempionlar Liqasının, İngiltərə Kubokunun və Superkubokunun, UEFA Superkubokunun, klublararası dünya çempionatının qalibi olub. O, həmçinin iki dəfə İngiltərə Liqa Kubokunu qazanıb.