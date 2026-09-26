Mbappe zədə səbəbindən Fransa millisindən ayrılacaq
- 26 sentyabr, 2026
- 04:38
Fransanın futbol üzrə millisinin hücumçusu Kilian Mbappe sol diz zədəsi səbəbindən milli komandadan ayrılacaq və "Real Madrid"ə qayıdacaq.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Fransa millisinin baş məşqçisi Zinəddin Zidan bildirib.
"İşlər yaxşı getmir. Düşünürəm ki, o, "Real"a qayıdacaq. Biz risk etməyəcəyik", - Zidan deyib.
Mbappe UEFA Millətlər Liqasının Türkiyəyə qarşı ilk turunda zədə alıb. Hücumçu 54-cü dəqiqədə hesabı açsa da, sonra sol dizindəki problem səbəbindən əvəzlənmə istəyib.
27 yaşlı Mbappe Fransa yığması ilə 2018-ci ildə dünya çempionu olub, 2022-ci ilin dünya çempionatında gümüş medal qazanıb. O, dünya çempionatlarında rekord sayda - 22 qol vurub.
Mbappe cari mövsümdə "Real"ın heyətində səkkiz oyun keçirib, səkkiz qol vurub və iki məhsuldar ötürmə edib.