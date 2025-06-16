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Mark-Andre ter Ştegen "Qalatasaray"ın təklifini rədd edib

Mark-Andre ter Ştegen "Qalatasaray"ın təklifini rədd edib İspaniyanın "Barselona" klubunun qolkiperi Mark-Andre ter Ştegen "Qalatasaray"ın (Türkiyə) təklifini rədd edib.
Futbol
16 iyun 2025 12:00
Mark-Andre ter Ştegen Qalatasarayın təklifini rədd edib

İspaniyanın "Barselona" klubunun qolkiperi Mark-Andre ter Ştegen "Qalatasaray"ın (Türkiyə) təklifini rədd edib.

"Report"un "Diario Sport"a istinadən məlumatına görə, almaniyalı qapıçı Fernando Musleraya əvəzləyici axtaran İstanbul klubuna keçməkdən imtina edib.

"Barselona" bu yay Ter Ştegeni satmaq istəyir. Hazırkı ölkə çempionu bu mövqeyə "Espanyol"dan Xoan Qarsiyanı namizəd kimi görür. Onun "Barselona"nın əsas qapıçısı olacağı ehtimal edilir.

Qeyd edək ki, Mark-Andre ter Ştegen 2014-cü ildən "Barselona"nın formasını geyinir.

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