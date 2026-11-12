İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31 Azərbaycanda Konstitusiya Günü
    İlham Əliyev Avropa Siyasi Birliyinin Sammiti COP31 Azərbaycanda Konstitusiya Günü

    "Mançester Yunayted" yanvarda heyətinə 2 müdafiəçi qata bilər

    Futbol
    • 12 noyabr, 2026
    • 13:19
    Mançester Yunayted yanvarda heyətinə 2 müdafiəçi qata bilər

    İngiltərənin "Mançester Yunayted" klubu yanvarda heyətinə iki müdafiəçi qata bilər.

    "Report" "Daily Mail"ə istinadən xəbər verir ki, "qırmızı şeytanlar" arxa xətdəki ciddi problemləri aradan qaldırmaq üçün "Brentford"dan irlandiyalı Natan Kollinzi və "Fulhem"dən nigeriyalı Kelvin Bassi ilə maraqlanır.

    26 yaşlı Bassinin London təmsilçisi ilə müqaviləsinin müddəti 2027-ci ilin yayına qədər qüvvədədir. O, 2026/2027 mövsümündə 12 matçda meydanda olub. Transfermarkt futbolçunun dəyərini 28 milyon avro qiymətləndirir.

    25 yaşlı Kollinz isə 2026/2027 mövsümündə keçirdiyi 6 matçda 2 qol vurub. Onun dəyəri 30 milyon avro təşkil edir, müqaviləsinin müddəti isə 2029-cu il iyunun 30-dəkdir.

    Qeyd edək ki, Maykl Kerrikin baş məşqçi olduğu kollektiv son 5 matçda qapısında 15 top görüb. Cari mövsümdə bütün turnirlərdə buraxılan qolların ümumi sayı isə "Mançester Yunayted"i Avropanın "Top-5" liqalarının ən zəif müdafiə olunan komandalarından birinə çevirib.

    Natan Kollinz Kelvin Bassi Mançester Yunayted FK Fulhem FK Brentford FK
    MiniBoss
    44 filmi

    Son xəbərlər

    14:40
    "Mançester Yunayted" klubu baş məşqçisi Maykl Kerriklə yollarını ayırıb
    Futbol
    14:38
    Lüksemburqun Baş naziri: Ukrayna üzrə danışıqlarda Avropa İttifaqını Antonio Koşta təmsil etməlidir
    Digər ölkələr
    14:38
    Əmanətlərin Sığortalanması Fondu kibertəhlükəsizlik sisteminin lisenziyasını yeniləyir
    Maliyyə
    14:34
    Yanez Yanşa: "Xəzər regionu Avropanın enerji təhlükəsizliyi üçün mühümdür"
    Xarici siyasət
    14:30
    Nigar Arpadarai: Azərbaycan COP31 və COP32-yə öz təcrübəsi ilə dəstək verməyə çalışır
    Xarici siyasət
    14:29
    Foto
    Teymur Musayev: Böyük Qafqazın Azərbaycan hissəsində buzlaqların sahəsi 9 faiz azalıb
    Xarici siyasət
    14:29
    Foto
    Vilayət Eyvazov Gəncədə vətəndaş qəbulu və sıra baxışı keçirib
    Hadisə
    14:15
    Japarov: Qırğızıstanda seçkilər ərəfəsində millətlərarası münaqişə yaratmağa cəhd edə bilərlər
    Region
    14:15
    Süni intellekt məhsulu üzrə xüsusi beynəlxalq protokolun yaradılması təklif edilib
    Elm və təhsil
    Bütün Xəbər Lenti