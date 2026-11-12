"Mançester Yunayted" yanvarda heyətinə 2 müdafiəçi qata bilər
- 12 noyabr, 2026
- 13:19
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İngiltərənin "Mançester Yunayted" klubu yanvarda heyətinə iki müdafiəçi qata bilər.
"Report" "Daily Mail"ə istinadən xəbər verir ki, "qırmızı şeytanlar" arxa xətdəki ciddi problemləri aradan qaldırmaq üçün "Brentford"dan irlandiyalı Natan Kollinzi və "Fulhem"dən nigeriyalı Kelvin Bassi ilə maraqlanır.
26 yaşlı Bassinin London təmsilçisi ilə müqaviləsinin müddəti 2027-ci ilin yayına qədər qüvvədədir. O, 2026/2027 mövsümündə 12 matçda meydanda olub. Transfermarkt futbolçunun dəyərini 28 milyon avro qiymətləndirir.
25 yaşlı Kollinz isə 2026/2027 mövsümündə keçirdiyi 6 matçda 2 qol vurub. Onun dəyəri 30 milyon avro təşkil edir, müqaviləsinin müddəti isə 2029-cu il iyunun 30-dəkdir.
Qeyd edək ki, Maykl Kerrikin baş məşqçi olduğu kollektiv son 5 matçda qapısında 15 top görüb. Cari mövsümdə bütün turnirlərdə buraxılan qolların ümumi sayı isə "Mançester Yunayted"i Avropanın "Top-5" liqalarının ən zəif müdafiə olunan komandalarından birinə çevirib.