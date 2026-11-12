"Mançester Yunayted" klubu baş məşqçisi Maykl Kerriklə yollarını ayırıb
Futbol
- 12 noyabr, 2026
- 14:40
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
İngiltərənin "Mançester Yunayted" klubu baş məşqçisi Maykl Kerriklə yollarını ayırıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "qırmızı şeytanlar"ın mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Premyer Liqa klubunun rəhbərliyi komandanın zəif çıxışları səbəbindən 45 yaşlı mütəxəssislə vidalaşıb.
Xatırladaq ki, Maykl Kerrik bu ilin yanvarından "Mançester Yunayted"i çalışdırırdı.
Son xəbərlər
16:16
Foto
Vətən Müharibəsi Qəhrəmanı Zaur Nudirəliyevin xatirəsi anılıbDaxili siyasət
16:10
STAR NEZ Türkiyədə neft koksu istehsalını 23 %-ə yaxın artırıbEnergetika
16:08
Yaxın Şərqdə münaqişə başlayandan bəri Hörmüz bölgəsində azı 25 dənizçi ölübDigər ölkələr
16:00
STAR neft emalı zavodu dizel yanacağı istehsalını 4 %-ə yaxın artırıbEnergetika
15:53
Azərbaycanın qadın basketbol millisi İrlandiyaya məğlub olubKomanda
15:49
"Binance" vəsaitlərin çıxarılmasına dair bütün məhdudiyyətləri aradan qaldıracaqMaliyyə
15:48
Ramanada avtomobildən 6 min manat oğurlamaqda şübhəli bilinən şəxs saxlanılıbHadisə
15:17
Azərbaycanda tərəvəz istehsalının 4 illik proqnozları açıqlanıbASK
15:12
Foto
Kamran Əliyev argentinalı həmkarı ilə əməkdaşlığı müzakirə edibXarici siyasət