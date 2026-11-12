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    "Mançester Yunayted" klubu baş məşqçisi Maykl Kerriklə yollarını ayırıb

    Futbol
    • 12 noyabr, 2026
    • 14:40
    Mançester Yunayted klubu baş məşqçisi Maykl Kerriklə yollarını ayırıb

    İngiltərənin "Mançester Yunayted" klubu baş məşqçisi Maykl Kerriklə yollarını ayırıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "qırmızı şeytanlar"ın mətbuat xidməti məlumat yayıb.

    Premyer Liqa klubunun rəhbərliyi komandanın zəif çıxışları səbəbindən 45 yaşlı mütəxəssislə vidalaşıb.

    Xatırladaq ki, Maykl Kerrik bu ilin yanvarından "Mançester Yunayted"i çalışdırırdı.

    Maykl Kerrik İngiltərə Premyer Liqası Mançester Yunayted FK
    44 filmi
    44 filmi

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