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    "Mançester Yunayted" Jan-Filip Mateta ilə maraqlanır

    Futbol
    • 01 oktyabr, 2026
    • 09:51
    Mançester Yunayted Jan-Filip Mateta ilə maraqlanır

    İngiltərənin "Mançester Yunayted" klubu Fransa millisinin futbolçusu Jan-Filip Mateta ilə maraqlanır.

    "Report" "TeamTalk"a istinadən xəbər verir ki, "qırmızı şeytanlar" "Kristal Pelas"da çıxış edən hücumçunu heyətinə qatmaq niyyətindədir.

    Onun hazırkı klubu ilə müqaviləsinin müddəti 2027-ci ilin yayında başa çatacaq.

    Xatırladaq ki, Jan-Filip Mateta cari mövsüm zədə səbəbindən cəmi bir matçda iştirak edib.

    Jan-Filipp Mateta Mançester Yunayted FK Kristal Pelas FK
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