"Mançester Yunayted" Jan-Filip Mateta ilə maraqlanır
Futbol
- 01 oktyabr, 2026
- 09:51
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İngiltərənin "Mançester Yunayted" klubu Fransa millisinin futbolçusu Jan-Filip Mateta ilə maraqlanır.
"Report" "TeamTalk"a istinadən xəbər verir ki, "qırmızı şeytanlar" "Kristal Pelas"da çıxış edən hücumçunu heyətinə qatmaq niyyətindədir.
Onun hazırkı klubu ilə müqaviləsinin müddəti 2027-ci ilin yayında başa çatacaq.
Xatırladaq ki, Jan-Filip Mateta cari mövsüm zədə səbəbindən cəmi bir matçda iştirak edib.
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