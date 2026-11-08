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    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol 8 Noyabr - Zəfər Günü

    "Mançester Yunayted" antirekordunu təkrarlayıb

    Futbol
    • 08 noyabr, 2026
    • 10:12
    Mançester Yunayted antirekordunu təkrarlayıb

    "Mançester Yunayted" 40 ildən sonra antirekordunu təkrarlayıb.

    "Report" "Opta"ya istinadən xəbər verir ki, bu, "qırmızı şeytanlar"ın İngiltərə Premyer Liqasında elitanı tərk etmə zonasına düşməsi ilə bağlıdır.

    Hazırda 7 xalı olan komanda 18-ci yerdə qərarlaşıb. Mançester təmsilçisi birbaşa liqanı tərk etmə zonasındadır.

    Klub sonuncu dəfə 1986-cı ilin noyabrında turnir cədvəlinin son üç pilləsində yer alıb. Həmin vaxt "Mançester Yunayted" 21-ci sırada olub.

    Xatırladaq ki, "qırmızı şeytanlar" bu gün, Bakı vaxtı ilə saat 20:30-da "Aston Villa" ilə üz-üzə gələcək.

    Mançester Yunayted FK İngiltərə Premyer Liqası
    44 filmi
    44 filmi

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