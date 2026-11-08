"Mançester Yunayted" antirekordunu təkrarlayıb
Futbol
- 08 noyabr, 2026
- 10:12
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"Mançester Yunayted" 40 ildən sonra antirekordunu təkrarlayıb.
"Report" "Opta"ya istinadən xəbər verir ki, bu, "qırmızı şeytanlar"ın İngiltərə Premyer Liqasında elitanı tərk etmə zonasına düşməsi ilə bağlıdır.
Hazırda 7 xalı olan komanda 18-ci yerdə qərarlaşıb. Mançester təmsilçisi birbaşa liqanı tərk etmə zonasındadır.
Klub sonuncu dəfə 1986-cı ilin noyabrında turnir cədvəlinin son üç pilləsində yer alıb. Həmin vaxt "Mançester Yunayted" 21-ci sırada olub.
Xatırladaq ki, "qırmızı şeytanlar" bu gün, Bakı vaxtı ilə saat 20:30-da "Aston Villa" ilə üz-üzə gələcək.
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